量能充足！新北擴充防疫旅館達1849房　空房率超過5成

▲新北市長侯友宜視察集中檢疫中心設置情形。（圖／新北市政府提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

新冠肺炎疫情未降溫，新北市觀光旅遊局30日表示，新北市府持續擴增集中檢疫中心與防疫旅館的量能，目前集中檢疫中心共5所共1062間房，防疫旅館也提前超越目標房數，來到1849房。

因應雙北確診病患持續增加，為舒緩醫療壓力，分艙分流讓確診者及時得到照護，新北市加速徵用旅館籌設集中檢疫中心，包含淡水、泰山、板橋、三重及新店共5所1062房，提供給輕症與無症狀確診者入住。

侯友宜今天上午前往了解集中檢疫中心設置情形，包括感控動線規劃及嚴格防護管制措施，他表示，市民就是他的家人，市府全體上下都持續擴充集中檢疫中心和防疫旅館量能，讓輕症、無症狀的確診者，有一個可以安心的處所得到醫療照顧，居家隔離者和居家檢疫者也可以在一個妥適的地點，度過這非常時期。

新北市政府徵用飯店設置集中檢疫中心，設有醫療組，由責任醫院醫師以及護理人員組成專業醫護團隊進駐，提供輕症以及無症狀患者最即時的健康監測。另設有安全組，由新北市警察局及保安警察，負責維安及交通安排等工作。後勤組則由飯店團隊負責入住、食宿、提供物資等事項。

新北市政府表示，目前共5所集中檢疫中心，已經達到一共1062間房，及時給予無症狀及輕症患者適切的醫療服務，達到分艙分流，讓醫院體系更有餘力專注重症個案照護；防疫旅館部分總數已來到1849房，供居家隔離者和居家檢疫者入住。目前扣除已經預訂以及清潔靜置中的房間數，入住率24.63%，空房率超過五成，量能充足。