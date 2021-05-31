得疫苗者得民心！南韓文在寅支持度「起死回生」　創美韓峰會後新高

▲南韓總統文在寅的民調，在結束訪美後首度呈現上升趨勢。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著台灣本土新冠疫情爆發，各界開始關心疫苗採購與到貨進度，中央頻頻遭到地方逼宮詢問疫苗下落。反觀鄰國南韓，原本其總統文在寅因疫情肆虐、經濟萎靡不振、房價暴漲、公務機關人員帶頭炒房而支持度屢創新低，不過近期隨著結束訪美行程，獲得拜登政府承諾提供嬌生疫苗100萬劑，其支持度再次攀升。

根據《韓聯社》報導，文在寅今年3月因韓國土地住宅公社（LH）職員涉及購入都更土地獲取利潤一事，其支持度開始呈現下跌趨勢，不僅執政黨在首爾、釜山市長補選面臨慘敗，4月底時支持度更首度跌破「30%防線」，創下執政以來新低，然而近期在結束與美國總統拜登的會晤後，其支持度面臨起死回生的機會。

韓媒YTN委託民意調查機構「Realmeter」於本月24至28日，針對2512名18歲以上的民眾施行調查，結果顯示，民眾對文在寅的施政滿意度為39.3%，與上周相比微幅上漲了4.4個百分點，直逼LH公社事件爆發前，3月第一周的支持度40.1%。

而針對文在寅施政的不滿意度也在11周以來首次呈現下跌趨勢，從上一周的61.0%下降至56.3%，與上周相差4.7個百分點。

據悉，文在寅此次訪美可謂是成果豐碩，不僅獲得拜登政府承諾提供55萬劑新冠疫苗，其率領三星集團、現代汽車、SK集團等財閥高層會晤拜登時，更向美方承諾在當地設廠生產半導體、電池，投資規模達394億美元（44兆韓元），而三星生物製藥也與莫德納簽約代理生產疫苗，協助裝填工作。

另外，南韓國務總理金富謙昨（30）日更透露，美國拜登政府將提供100萬劑嬌生疫苗供南韓軍隊施打，其劑量比原先的承諾足足高出近一倍，預計將由南韓軍機前往美國本土，空運疫苗來韓。

根據南韓疾病管理廳統計，截至5月31日0時為止，共有540萬3854人完成第1劑新冠疫苗接種，以總人口5200萬計算，其接種率為10.5%；至於完成2劑疫苗接種者，則為214萬3385人，接種率為4.2%。

►美國贈南韓100萬劑嬌生疫苗！預計本周抵達 比當初承諾多1倍

倩碧超級明星商品！72H超循環保濕凝膠讓肌膚水嫩Q彈



★《宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast