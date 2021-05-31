公園不是破口！反成「重要避風港」　美研究：社交孤立期的喘息處

▲公園被譽為城市綠洲，提供動植物棲息地同時也讓民眾有休憩好去處。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／編譯

美國賓州卓克索大學（Drexel University）一項新研究顯示，社區公園非但不會增加傳染風險，在疫情流行時期，公園更成為了人們在社交孤立的狀態中少數能獲得喘息的空間。研究指出，因為公園大部分使用者都會戴上口罩、保持社交距離、減少觸摸臉部，這才是讓公園成為防疫生活中的心靈避風港的關鍵。

▲疫情初期，美國紐約市的中央公園人流依舊。（圖／路透）

這項由美國國家科學基金會資助的研究中，卓克索大學依據人口密度與社會脆弱性的高低，分別選出位於費城的15座公園和7座紐約市的公園，在2020年5至7月疫情高峰期間，進行為期3個月的公園使用度與社區新增病例數的相關性調查，最後發現兩者的相關性並不高。

主要研究作者之一、工程學院教授蒙塔多（Franco Montalto）博士表示，儘管先前預測公園的人群聚集可能引發病毒傳染，許多地方政府也出於謹慎考量關閉公園，但研究發現，大多數公園並未關閉，費城與紐約的公園更是在疫情期間持續開放，人口密度越高，公園使用頻率就越高，但不等同於會助長病毒傳播。事實上，社區疫情程度與社會脆弱性有更密切相關。

▲紐約中央公園許多人群聚野餐、休憩，引發病毒感染疑慮，研究卻顯示疫情的擴大與開放公園無關。（圖／路透）

研究觀察顯示，費城公園使用者未戴口罩比例為22.7%、紐約則為1.2%；從事身體接觸性運動的公園使用者在費城約占1.6%、紐約占12.9%；做出隨地吐痰或咳嗽不摀嘴等「高風險」行為者在費城公園約有0.7%、紐約則僅0.9%，整體而言，只有一小部分的人未遵守防疫規定，多數使用者不僅戴好口罩、保持社交距離，甚至避免觸摸臉部與勤洗手。

▲南韓民眾在疫情之下仍戴著口罩到漢江公園散步。（圖／路透）

報導指出，雖然需要進行更廣泛的流行病學研究，但在這項刊載於2020年《嚴重事件期刊》（Journal of Extreme Events）上的研究中，並未發現任何證據表明因為民眾造訪公園而助長了疫情，公園不僅安全，反而發揮在社交孤立期間提供人們喘息空間的重要作用。蒙塔多說，在封鎖期間，人們繼續使用公園，突顯了公園在市民生活中的明顯價值。

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