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快訊／美國贈南韓100萬劑嬌生疫苗！預計本周抵達　比當初承諾多1倍

▲▼美國將贈送南韓100萬人份的嬌生疫苗，預計本周內抵達。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國將贈送南韓100萬人份的嬌生疫苗，預計本周內抵達。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓國務總理金富謙（김부겸）今（30）日下午召開會議時宣布，美國贈送的嬌生楊森100萬劑的新冠疫苗，將預定本周之內抵達南韓，這比21日美韓元首峰會時，美國總統拜登承諾的55萬人份疫苗，還要多出一倍。金富謙強調，這顯示出韓美兩國之間堅定又穩固的同盟關係，對拜登與美國政府致上無比謝意。

根據韓媒《News1》報導，金富謙30日下午召開中央災難安全對策本部會議時宣布上述消息，「美國境內已有超過1000萬名民眾接種嬌生疫苗，其中還包括美軍。我國（南韓）已於4月批准使用嬌生疫苗，未來一旦到貨，將可即時實施接種工作。」

金富謙表示，「嬌生疫苗只需接種一次（僅需接種1劑），報告結果顯示，嬌生疫苗可以有效對抗南非變種病毒株。」

金富謙透露，南韓軍用機計畫從美國本土將嬌生疫苗空運來韓，未來將以軍隊、預備軍、民防衛隊員等做為優先接種對象，呼籲相關政府部門與地方政府進行準備，以求能在最快速度之內完成疫苗接種工作。

據悉，南韓總統文在寅於當地時間21日前往華府白宮會晤拜登時，拜登曾作出承諾，將撥出供給55萬人接種份量的新冠疫苗給南韓，不過當時並未透露將援助南韓何種廠牌的疫苗。消息一出後，白宮隨即進行內部協商

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