7旬婦接種疫苗「同一天被打2針」！　日本疫苗施打又出包

▲日本一名老婦疑似在同一天被誤打了2劑疫苗。（示意圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本目前正如火如荼推動老年人大規模疫苗接種，然而神戶市的一間集體接種會場30日卻發生有民眾疑似在同一天被誤接種2次疫苗的事件。據悉，被害民眾已經超過70歲，所幸目前暫未出現任何不適。事實上，日本先前就已經發生多起疫苗出包的案例，不只有工作人員誤將生理食鹽水當疫苗施打，還有冰箱忘記插電，導致上百劑疫苗被迫報廢的事件發生。

根據《產經新聞》報導，日本目前已經開放65歲以上老年人預約接種新冠疫苗，神戶市一名70多歲的女性29日到灘區的一個集體接種中心接種疫苗，然而在施打疫苗時，負責的醫師在打完第一針後，認為針筒內並未填充到疫苗，因此又補了第二針，但是經藥劑師確認後，卻發現第一針的針筒內其實已經有填充過疫苗的痕跡，並非空針。

▲日本正在推動65歲以上老年人疫苗施打。（圖／路透）



神戶市表示，初步判斷是醫師搞錯，誤以為第一針並未填充到疫苗。但是因為事後該針筒已經跟其它廢棄針筒混和在一起，所以實際上第一針內究竟有無填充到疫苗已經不可考。據了解，該名70多歲女性的身體目前並未出現任何狀況。

神戶市健康局長花田裕之30日召開記者會公開道歉稱，「造成市民的擔憂與困擾，我深感抱歉。」

事實上，這早已不是日本疫苗接種首次出現狀況，先前沖繩也曾發生過新冠疫苗接種者被施打生理食鹽水的烏龍事件，更有多起工作人員忘記將冰箱插電，導致疫苗報廢的事件。

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