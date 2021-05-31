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印度變種擴散！南亞6國東奧團將預先接種疫苗　觀眾沒打恐難入場

▲▼2020東京奧運,東奧。（圖／路透）

▲ 日本不少民眾反對舉辦奧運。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020年東京奧運因疫情延期，將於7月舉行，但印度變種病毒在日本境內擴散，為賽事增添變數。印度及5個南亞鄰國東奧代表團將在賽前施打疫苗，以防變種病毒在奧運上傳播的風險。日媒報導，日本政府也正考慮要求觀眾出示病毒檢測陰性或已接種疫苗的證明。

東奧及國際奧會28日宣布，印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、馬爾地夫及尼泊爾會在奧運前為代表團完成疫苗接種。除現行規定代表團搭機赴日前96小時內接受二次檢測，6國奧委會皆同意，額外對代表團成員進行篩檢。這6國都受到日本最高級別邊境管制，部分原因是擔心加劇印度變種病毒傳播。

根據國際奧會說法，屆時進入選手村的人員中，將有多達80％在入境日本前完成接種疫苗，但拒絕透露來自上述6國的媒體或其他人員是否必須施打。

最新民調顯示，日本人依舊強烈反對舉辦奧運，第四波疫情與疫苗接種進度緩慢已經動搖大眾信心。主辦單位先前宣布，不開放海外觀眾，預計6月決定國內球迷是否能入場觀賽及相關條件。《讀賣新聞》31日報導，除禁止大聲歡呼及擊掌等措施，日本考慮要求觀眾出示一週內檢測陰性證明，點燃眾多網友怒火，痛批政府在疫情下強推奧運。內閣官房長官加藤勝信則表示，據他所知上述問題尚無定論。

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