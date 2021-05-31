日本設「大規模疫苗接種中心」力推施打率！　周遭旅館祭優惠搶客

▲日本多間旅館針對接種疫苗的老人及陪伴的家人推出住宿優惠方案。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情重創旅館業，日本旅館業者為求生存，瞄準疫苗開打，在政府設置的疫苗接種中心附近的旅館，相繼推出接種疫苗住宿優惠來吸客。

日本放送協會（NHK）報導，日本中央政府在東京都大手町與大阪市北區設置大規模疫苗接種中心，從本月24日起開打，周遭的旅館相繼針對接種疫苗的老人及陪伴的家人推出住宿優惠方案。

▲日本大規模疫苗接種中心。（圖／達志影像／美聯社）



例如，距離東京會場步行約10分鐘的「三井花園飯店大手町店」，民眾在check in時出示接種券，就可以享有從上午7時住宿到隔天下午1時、最長住宿30小時且價格較便宜的優惠方案。

三井花園飯店也配合各地方政府設置的大規模疫苗接種會場，在24間分店推出優惠措施。

三井不動產飯店管理公司表示，希望預計將接種疫苗的民眾，可利用飯店調整自己的身體狀況；未來也將配合政府擴大施打疫苗對象，推出其他優惠措施。

另外，阪急阪神飯店也在大阪與東京等地的4家飯店，推出出示接種券便可享有折扣的住宿方案。

報導指出，旅館業者的經營環境持續嚴峻，盼藉由民眾為接種疫苗出門、推出相關住宿方案，能多少帶來收入，也希望未來疫情平穩後這批旅客能繼續光顧。

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