越南疫情升溫　河內與胡志明市機場「暫停旅客入境」

▲越南河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

越南COVID-19本土疫情持續延燒，越南民航局今天公告，河內內排國際機場自6月1日起暫停旅客入境至6月7日；胡志明市新山一國際機場暫停旅客入境至6月14日。

越南4月下旬爆發第4波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情，迄今短短1個多月時間累計染疫人數超過4000人。越南民航局依照越南2019冠狀病毒疾病國家疫情防控指導委員會的指示，於今天做出上述公告。

公告指出，河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）自6月1日0時至6月7日止，暫停國際航班載客入境。

此外，胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）自5月27日起已暫停所有國際旅客入境至6月4日。今天的公告進一步將暫停國際旅客入境的時間延長至6月14日。

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