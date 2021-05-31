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「能打到的疫苗就是最好的」　醫嘆1個月前打AZ還怕湊不滿10人

記者黃翊婷／綜合報導

台灣正面臨疫苗短缺問題，婦產科醫師蘇怡寧30日在臉書PO文表示，一個月前大家對AZ疫苗嫌東嫌西，結果當初第一時間沒打，現在卻一直抱怨沒有疫苗，希望有心人士不要繼續帶風向、搞陰謀論，「在這個時候，你能打到的疫苗就是最好的疫苗」，少一點口水，多一點鼓勵，才能一起度過這次的疫情難關。

▲▼ 日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多第一類醫護人員及台北市環保局外勤收運垃圾人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗 。（圖／記者李毓康攝）

▲日前配送的41萬劑AZ疫苗，優先開放給第一至第三類人員施打。（圖／記者李毓康攝）

蘇怡寧提到，4月15日打第一劑AZ疫苗時，還擔心湊不滿10個人無法施打，結果一個月後，大家都在抱怨沒有疫苗可打，回想過去這一個月的時間，是否有人和他一樣大力疾呼趕快去打疫苗，還是只會嫌東嫌西找理由躲避，「當初能打的時候您第一時間打了沒？」

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蘇怡寧強調，買疫苗和去市場買菜不一樣，買太多沒人打被嫌浪費，現在劑量一下子跟不上又被嫌無能，「什麼事都要別人負責，什麼都要陰謀論，你巨嬰嗎？」就連美國在幾個月前也只有一種疫苗，有什麼打什麼，當地孕婦也是先打再說，難道這樣就要被說成把孕婦當作白老鼠，「真的不需要陰謀論，這是非常下流的事情。」

蘇怡寧認為，任何事情都要因地制宜，時空背景不同不見得能相互比較，希望有心人士不要再帶風向，否則只會讓人瞧不起，「再強調一次，在這個時候，你能打到的疫苗就是最好的疫苗」，畢竟共赴國難人人有責，少一點口水，多一點鼓勵，才能一起度過這個難關，「人心不該是邪惡的，病毒才是，天佑台灣。」

你能打到的疫苗就是最好的疫苗 還記得 我自己在4月15日打第一劑AZ疫苗的時候 當時還必須擔心湊不滿10個人無法施打呢（笑） 現在一直在抱怨沒有疫苗的各位 看來現在大家都變成疫苗專家都那麽有先見之明都說疫苗好重要呢 請問 就在一個月前...

蘇怡寧醫師愛碎念發佈於 2021年5月29日 星期六

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