「能打到的疫苗就是最好的」　醫嘆1個月前打AZ還怕湊不滿10人

記者黃翊婷／綜合報導

台灣正面臨疫苗短缺問題，婦產科醫師蘇怡寧30日在臉書PO文表示，一個月前大家對AZ疫苗嫌東嫌西，結果當初第一時間沒打，現在卻一直抱怨沒有疫苗，希望有心人士不要繼續帶風向、搞陰謀論，「在這個時候，你能打到的疫苗就是最好的疫苗」，少一點口水，多一點鼓勵，才能一起度過這次的疫情難關。

▲日前配送的41萬劑AZ疫苗，優先開放給第一至第三類人員施打。（圖／記者李毓康攝）

蘇怡寧提到，4月15日打第一劑AZ疫苗時，還擔心湊不滿10個人無法施打，結果一個月後，大家都在抱怨沒有疫苗可打，回想過去這一個月的時間，是否有人和他一樣大力疾呼趕快去打疫苗，還是只會嫌東嫌西找理由躲避，「當初能打的時候您第一時間打了沒？」

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蘇怡寧強調，買疫苗和去市場買菜不一樣，買太多沒人打被嫌浪費，現在劑量一下子跟不上又被嫌無能，「什麼事都要別人負責，什麼都要陰謀論，你巨嬰嗎？」就連美國在幾個月前也只有一種疫苗，有什麼打什麼，當地孕婦也是先打再說，難道這樣就要被說成把孕婦當作白老鼠，「真的不需要陰謀論，這是非常下流的事情。」

蘇怡寧認為，任何事情都要因地制宜，時空背景不同不見得能相互比較，希望有心人士不要再帶風向，否則只會讓人瞧不起，「再強調一次，在這個時候，你能打到的疫苗就是最好的疫苗」，畢竟共赴國難人人有責，少一點口水，多一點鼓勵，才能一起度過這個難關，「人心不該是邪惡的，病毒才是，天佑台灣。」