高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家感動曝陳其邁20天神部署：防疫典範

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎本土疫情嚴重，作家溫朗東31日凌晨在臉書PO文表示，當大家為了疫情焦慮的時候，高雄市長陳其邁早在20天前就已經全面啟動市場人潮管理等措施，甚至只花了3天時間，便將中央配發的2.1萬劑疫苗百分之百施打完畢，「這麼無聊的防疫市長，這麼繁瑣的防疫細節，不知為何，整理到這裡，我覺得很感動。」

▲溫朗東大讚陳其邁做是井然有序。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁，下同）

溫朗東提到，高雄市在20天前的5月11日已全面啟動人潮管制、實聯制和全程戴口罩等措施，當時全台新增確診人數還在11人，高雄便全面展開市場防疫，後來隨著疫情升溫，18處夜市主動休市，傳統市場自治組織也迅速在出入口建立簡訊實聯制QR Code，截至5月21日已有31處夜市、市場完成實聯制設置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，高雄市政府在5月22日宣布禁止餐飲內用；5月24日為了因應商家的生意受到衝擊，展開12項防疫紓困措施；5月27日完成114場夜市、市場環境消毒；5月28日由社會局提供托育資源，讓醫護家庭可以放心投入防疫作戰；而5月30日晚間7時，中央配發的2.1萬劑疫苗已百分之百施打完畢，只花費3天就確實完成執行。

▲高雄疫苗接種3天打完2.1萬劑。

「這麼無聊的防疫市長，這麼繁瑣的防疫細節，不知為何，整理到這裡，我覺得很感動。」溫朗東大讚陳其邁不喊口號，只埋頭做事，先透過地毯式的宣導，再鐵腕進行執法，「他上任才280天，卻好像用了一生的時間，準備好市長工作。在這個紛擾焦慮的時局裡，陳其邁是防疫縣市長的典範。」

除了上述超前部署之外，陳其邁30日也詳細公布傳市場分流採買制度，民眾按身分證字號尾數，一週可採買一次，同時加碼宣布醫療照護機構高風險人員快篩檢測、無固定用餐地點人員（如外送員、司機）注意事項。

「疫苗是唯一終結流行最有效的工具。」陳其邁表示，高雄市政府事前造冊擬定疫苗施打七大對象，包含專責醫院醫事及其他工作人員、防疫計程車司機、防疫旅館工作人員、消防局救護人員、防疫工作的警察人員、公衛防疫人員、其他醫護人員，採取分區、分眾通知至合約院所接種疫苗，自5月28日至5月30日傍晚6時，共接種2.1萬劑，本批施打率達百分之百，「外出全程戴口罩，我們都做得很好，也非常棒，希望繼續努力，讓高雄更安全。」

▼高雄市政府祭出傳統市場分流制。

▼高雄市政府率先宣布放寬無固定用餐人員的用餐標準。