前疾管局長：要救命就閉著眼睛馬上核准民間進口疫苗

記者黃翊婷／綜合報導

民間要求開放自購疫苗，中央的態度卻在3天內連轉3次。「笑話，民間進口疫苗，品質就會有問題？」陽明大學教授張鴻仁30日在臉書PO文，隔空喊話政府別再亂扯法規、品質和安全，要救命就閉著眼睛馬上核准，畢竟癌症用藥、救命疫苗和維他命不一樣，「這一次，對我曾服務過16年的『機關』，舉雙手投降！」

▲台灣正面臨疫苗短缺問題。（圖／記者李毓康攝）

曾擔任前衞生署（衞福部）副署長、藥政處副處長、疾管署首任局長、健保局總經理的張鴻仁，30日在臉書PO文中提到民間進口疫苗問題，表明有一位藥界朋友在佛光山當志工，曾詢問關於疫苗進口的法規問題，當時他回答可以直接發文給指揮中心，指揮中心當日也表明願意直接接手，結果隔日記者會上，指揮官陳時中提出八大要求，讓他和朋友都看到傻眼。

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更讓張鴻仁不敢相信的是，有媒體報導民間買疫苗要原廠直接跟政府簽約，因為有安全和保障問題，食藥署也回應沒有收到輝瑞公司提交的資料，所以BNT疫苗並未通過緊急使用授權，「30年前，我進入藥政處（食藥署前身）4年多，後來擔任疾病管制局首任局長，我非常清楚，任何人有疫苗要進，法規完全不是問題，可以用《藥事法》，也可以用《傳染病防治法》。」

張鴻仁表示，希望政府別再亂扯法規、品質和安全，法規怎麼變，原則還是一致，「進口歐美已核准任何醫藥品，只有需求問題，沒有法規障礙，你要做生意，那就照程序，要救命，閉著眼睛，馬上核准，癌症用藥、救命疫苗，跟維他命是不一樣的態度！這一次，對我曾服務過16年的『機關』，舉雙手投降！」

▲指揮中心日前曾表示「不接受由第三方購買疫苗」，後來陳時中卻表態歡迎民間企業幫忙找供應來源。（圖／指揮中心提供）

台灣肝炎研究權威、中研院院士陳培哲也認為，COVAX認可的疫苗，安全性獲美國、歐盟等多國認證，提供數十國約15億人使用，台灣可安心引進，因此，他不能理解，為何地方政府不能跟原廠簽約，疫苗最後也是要交給地方，由地方政府組織施打，為何又要這樣多耗時間，等待食藥署開會審查。

陳培哲說，指揮中心公布規定，疫苗輸入必須由政府與原廠簽約，然後由中央統籌分配，除了造成地方政府麻煩，也會導致民間企業捐贈疫苗困難，甚至產生嚇阻作用。他直言，當務之急應該是要想辦法讓疫苗進來，指揮中心對於民間引進疫苗的刁難，簡直是把人民的生命放在權力之後，政府此舉可以說是相當傲慢。