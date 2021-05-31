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前疾管局長：要救命就閉著眼睛馬上核准民間進口疫苗

記者黃翊婷／綜合報導

民間要求開放自購疫苗，中央的態度卻在3天內連轉3次。「笑話，民間進口疫苗，品質就會有問題？」陽明大學教授張鴻仁30日在臉書PO文，隔空喊話政府別再亂扯法規、品質和安全，要救命就閉著眼睛馬上核准，畢竟癌症用藥、救命疫苗和維他命不一樣，「這一次，對我曾服務過16年的『機關』，舉雙手投降！」

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣正面臨疫苗短缺問題。（圖／記者李毓康攝）

曾擔任前衞生署（衞福部）副署長、藥政處副處長、疾管署首任局長、健保局總經理的張鴻仁，30日在臉書PO文中提到民間進口疫苗問題，表明有一位藥界朋友在佛光山當志工，曾詢問關於疫苗進口的法規問題，當時他回答可以直接發文給指揮中心，指揮中心當日也表明願意直接接手，結果隔日記者會上，指揮官陳時中提出八大要求，讓他和朋友都看到傻眼。

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更讓張鴻仁不敢相信的是，有媒體報導民間買疫苗要原廠直接跟政府簽約，因為有安全和保障問題，食藥署也回應沒有收到輝瑞公司提交的資料，所以BNT疫苗並未通過緊急使用授權，「30年前，我進入藥政處（食藥署前身）4年多，後來擔任疾病管制局首任局長，我非常清楚，任何人有疫苗要進，法規完全不是問題，可以用《藥事法》，也可以用《傳染病防治法》。」

張鴻仁表示，希望政府別再亂扯法規、品質和安全，法規怎麼變，原則還是一致，「進口歐美已核准任何醫藥品，只有需求問題，沒有法規障礙，你要做生意，那就照程序，要救命，閉著眼睛，馬上核准，癌症用藥、救命疫苗，跟維他命是不一樣的態度！這一次，對我曾服務過16年的『機關』，舉雙手投降！」

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心日前曾表示「不接受由第三方購買疫苗」，後來陳時中卻表態歡迎民間企業幫忙找供應來源。（圖／指揮中心提供）

台灣肝炎研究權威、中研院院士陳培哲也認為，COVAX認可的疫苗，安全性獲美國、歐盟等多國認證，提供數十國約15億人使用，台灣可安心引進，因此，他不能理解，為何地方政府不能跟原廠簽約，疫苗最後也是要交給地方，由地方政府組織施打，為何又要這樣多耗時間，等待食藥署開會審查。

陳培哲說，指揮中心公布規定，疫苗輸入必須由政府與原廠簽約，然後由中央統籌分配，除了造成地方政府麻煩，也會導致民間企業捐贈疫苗困難，甚至產生嚇阻作用。他直言，當務之急應該是要想辦法讓疫苗進來，指揮中心對於民間引進疫苗的刁難，簡直是把人民的生命放在權力之後，政府此舉可以說是相當傲慢。

笑話，民間進口疫苗，品質就會有問題? 前兩天，我一位在佛光山當志工的藥界好友問我:疫苗進口的法規問題。我回答說:「直接發文給指揮中心，現階段任何人有疫苗，法規不是問題。」當天，指揮中心回答說:「我們直接接手」。兩人高興了一個晚上；第二天下...

張總董發佈於 2021年5月29日 星期六

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