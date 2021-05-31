AZ最大優點曝　醫：台灣這波疫情又猛又急！疫苗就是唯一解方

▲醫護人員施打AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

近日疫苗話題延燒，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，台灣這波疫情又猛又急，唯一的解方是快速、大量接種有效疫苗。他呼籲，沒有完全沒有副作用的疫苗，只有利遠大於弊的疫苗，為了自己和家人，若疫苗到貨後，拜託大家踴躍接種疫苗。

謝宗學30日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書發文，分享大量接種AZ疫苗的英國新冠肺炎每日新增病例數圖片，以及全球每日新增病例數圖片。他表示，可以發現幾乎像平行世界截然不同的走勢，證明國家大量使用AZ疫苗可以有效控制疫情。

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謝宗學說，台灣這波疫情又猛又急，唯一的解方是快速、大量接種有效疫苗；AZ疫苗最大的優點是適用於保存流感疫苗的冰箱，不需要特殊的冷鏈設備，所以一般診所或醫院可以在短時間內改裝成疫苗接種中心，以台灣過去以來接種流感疫苗成效，只要有足夠的疫苗量，估計在3個月內有望讓人口的60%接種第一劑AZ疫苗。

▲▼謝宗學分享大量接種AZ疫苗的英國新冠肺炎每日新增病例數圖片（上圖），以及全球每日新增病例數圖片（下圖）。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）



謝宗學表示，看著每天因為新冠肺炎病毒不斷消逝的生命，真的很難過；若日本可以捐贈全體台灣國民足夠的疫苗量，希望政府全部接受，很支持台灣研發國產疫苗，但在這種人命關天的危急時刻，快速讓全體國民接種有效疫苗，才是最重要的事。

謝宗學也懇請在野陣營不要再帶風向，說接收日本不要的疫苗或是過分誇大渲染AZ疫苗的副作用，累積政治資本的機會很多，現在真的不是時候。

謝宗學呼籲，沒有完全沒有副作用的疫苗，只有利遠大於弊的疫苗，為了自己和家人，若疫苗到貨後，拜託大家踴躍接種疫苗，「只有這樣我們才能快速恢復正常生活，限制人流、不群聚、戴口罩、勤洗手只能控制疫情，但無法根本解決病毒傳播。不用懷疑，疫苗就是唯一的解方！」

台灣正面臨疫苗短缺，有團體和企業紛紛表態要協助提供疫苗，中央流行疫情指揮中心日前表示「疫苗要由中央政府與原廠簽約採購並統籌分配執行」。但指揮官陳時中30日直言，這兩天很多人反映，不管是企業也好，縣市政府也好，或一些民間組織積極尋找疫苗的供應來源，「我們表達我們的感謝，也歡迎啦！