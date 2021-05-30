對未戴口罩街友砸「酒精水球」！私刑網紅回應了：我們沒犯法

▲網紅對沒戴口罩的街友的前方砸特製酒精水球。（圖／翻攝自youtube／大麻煩）



實習記者周依儒／綜合報導

全台本土確診案例激增，進入三級防疫警戒後，嚴格要求民眾在戶外必須配戴口罩。不過，有Youtuber團體為了勸導民眾戴口罩，竟盯上西門町街友，特別製作「酒精水球」，只要發現有人不配合戴口罩，就用水球砸向對方周圍，極端手法引發討論。而在稍早他們也在影片留言處作出回應，「我只知道我們沒犯法！」

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▲網紅特製75％酒精水球。（圖／翻攝自youtube／大麻煩）



Youtuber團體「大麻煩」25日上傳一支名為「新冠三級警戒！深入核心嚇止不戴口罩的害群之馬！全島一命不能大意」的影片，內容為尋找沒戴口罩的路人，當發送口罩給他們，並另外替他們用酒精消毒。不過，若有路人不願配合，他們就會用自製的「酒精水球」砸向對方周圍，結果真有人因為不願配合而遭到「制裁」。

不過，這樣的行為在這幾日也引來兩極聲浪，有人認為他們的行為正義，但多數人仍認為他們出發點良好，但實在有點太過頭，更有網友直言，「我也不知道他們是真覺得自己的『防疫小尖兵』，還是美其名拿著防疫的大旗來欺負弱勢族群洗流量。」，可能造成社會對立，留言處更是吵成一團。

▲大麻煩針對網路聲浪作出回應。（圖／翻攝自youtube／大麻煩）



針對社會批評聲浪，「大麻煩」昨日也在臉書發文表示，他們就只是想宣導，「沒什麼比戴口罩更重要，讓大家看看台北街頭多危險。」至於網友質疑他們丟的水球垃圾沒撿、特定針對街友等質疑，他們也一一作出回覆，「1.影片裡有說垃圾我們都有撿。2.並不是針對遊民，是針對沒戴口罩的人。3.我們並沒有直接砸人，氣球裡面並非完全是酒精。4.我們都有給予他們乾淨的口罩。」

但youtube留言處的戰火仍未停歇，網友質疑「防疫我很贊同就像你說的同島一命，那你們的行為呢？」、「啊你把人家眼睛弄瞎你會負責？」、「霸凌就是霸凌，不要把行為合理化！」、「你有什麼資格對這樣對他們」、「以正義之名行欺凌霸凌之實」。

▲▼大麻煩在youtube也有回應網友留言。（圖／翻攝自youtube／大麻煩）



對此，「大麻煩」也回覆，「我們的行為就是叫你們看到然後一起嚇阻，你如果在菲律賓還跟你話？還跟你留言哦？笑死直接拖去槍斃，我有講錯？不戴口罩染疫我管你是什麼友，你知道我們去拍片有幾個街友是一臉我就是想要死，我才管你的臉，你知道嗎！？wtf 我只知道我們沒犯法，做我們能做的告訴大家！你要在那邊聖人主義你真的可以趕緊去找菲律賓總統好嗎？」

「大麻煩」說，「同島一命還不了解意思嗎？只會跟著風向走分不清我們影片要表達的主軸那真的沒辦法！你要罵要接受我們都尊重！因為民主的精神！但是不戴口罩就是不尊重這片土地的所有生命！不是嗎？是，那就留完言，少出門、戴口罩、多消毒！少講廢話！信任柯文哲跟陳時中還有感謝第一前線的醫護人員替我們打仗的付出。感恩」