李艷秋提6點質疑國產疫苗　「有人趁機發國難財？」

▲蔡英文。（資料照／記者黃國霖攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於國產疫苗，資深媒體人李艷秋29日在臉書拋出6點疑問，並指出總統蔡英文宣布國產疫苗7月底開打後，高端公司股價高端公司股票連漲3天，股價今年內從95.1漲到417，有沒有內線炒股的問題？民進黨及蔡英文身邊的人，有沒有人趁機發國難財？

李艷秋在臉書表示，蔡英文要把手臂留給國產疫苗，小老百姓聽了超感動，當然要跟著小英總統的手臂前進，不過在把手臂獻給國產疫苗前，不知政府可不可以在大內宣的時候，多提供一點資訊，教育一下無知的小民。

首先，李艷秋指出，一年多的疫苗部署，向國外訂購的數量遠遠不足，是為了把配額留給國產疫苗，強迫國人別無選擇下不得不施打國產疫苗嗎？（東洋可以買到BNT3000萬劑，政府為什麼只願買200萬劑，導致破局？）

其次，李艷秋質疑，國產的高端及聯亞六月能通過二期臨床嗎？蔡英文憑什在藥審會沒有確認前就掛保證，7月底開始施打？是霸凌專業？還是公開施壓不論臨床結果如何，一定要開綠燈放行？

第三，李艷秋說，國產疫苗有沒有如同A Z出現副作用問題？國際認證的AZ都會出狀況，造成多國停打，國產疫苗對副作用完成多少實驗數據？或者要等打了之後才能收集數據？「你把人民當白老鼠嗎？」

第四，李艷秋說，國產沒有完成三期臨床，如何讓國際承認這支疫苗？能獲得疫苗護照嗎？民眾打了之後，能出得了國門嗎？第五，蔡英文13日宣布國產疫苗七月底開打後，高端公司股票連漲3天，股價今年內從95.1漲到417，有沒有內線炒股的問題？如何讓國人相信，總統為股票不斷釋放利多，民進黨及蔡英文身邊的人，沒有人趁機發國難財？

第六，李艷秋再問，若民眾對國產疫苗有疑慮，政府會不會又藉此機會分裂同胞，把不想打國產疫苗的人歸類為中共同路人，出動網軍圍剿？用仇中反中繼續收割選票利益？

李艷秋認為，不要大陸疫苗，也不要國際認證的大廠疫苗，癡癡等著國產疫苗經過手臂和身體，但政府不能把人民當白痴，用騙術和威權式的手段逼人民就範，若以上的問題沒有解答，那就是沒把台灣人的命當命，這個政權就沒有資格存在，人民的憤怒將如海潮般席捲而至。