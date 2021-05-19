僅3乘客來篩檢！恐藏疫情黑數　台南確診者5／14搭自強號117班次

▲台南市長黃偉哲指出，如中央公布台南有確診案例，市府接後在1小時內公布個案足跡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，對於確診案例足跡之公布，第一個確診的確認發布是在中央，所以下午2時中央流行疫情指揮中心會公布各地的確診，那如果台南市被公布有確診，台南市政府下午3時會公布確診個案足跡，相差1小時的，幾乎是同步。

黃偉哲說，確診個案足跡一定是市民朋友們最關心的，那如果是的話，我們就會公布足跡，但不管有沒有確診，只要我們懷疑我們就會清消，所以清消是沒有時間落後的，是一旦有懷疑這個人可能是確診，他所經過的地方，他所下的車站，我們就已經同步去清消了，所以市民朋友們不必有疑慮，也就是說我們寧可錯殺也不可以放過，對於清消是採取高標準。

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那所以說，基本上這些地方包括日前自強號的那個阿嬤，她所走過的路徑，我們都已經清消了。那這個部分，如果中央確認她是確診的，我們就會公布她的足跡，然後馬上匡列這個高風險的人去哪些地方有高風險，然後這些匡列高風險的人就可以來篩檢。

黃偉哲進一步說明作業程序，有接觸過的人，我們知道他是誰就已經第一時間就通知了，我們不知道是誰的，我們就把他匡列說某年某月某日有去某個地方的，有搭同班車的，因為我們沒有他的資料，請他主動來篩檢，所以他剛剛提到像117車次才只有3個人來篩檢，那可見還有很多人是他不知道或是他不願意來，或是他忘記他有搭那班車，這就是黑數之所在，所以我們才提議要求說要採取實聯制的用意是在這裡。

針對18日教育部有公布全國學校停課的狀況下，變成北部的學生回到南部來，黃偉哲市長說，我們沒有辦法拒絕任何國人的自由流動，除非宣布進入第4級封城，或是除非要限制人民的流動，要不然基於憲法人家是可以自由遷徙，所以民眾要流動搭乘交通運輸工具、大眾運輸工具或是自己開車，我們都不能拒絕。但是也呼籲提醒不管市民朋友們或者是來台南的同學們，自己要做好防疫的防護，這是幫助自己也保護家人。

黃偉哲說，如果自己是可能的帶原者的話，不希望把這個病毒傳給我們心愛的家人，他想沒有人是故意要傳給別人的，所以希望說自己多注意，那現在目前為止，注意的方式就只有戴口罩而已，因為打了疫苗也不見得，保護力也沒有百分之百的。

黃偉哲強調，我們不能把北部的同胞都當作是傳染的人，這樣不能歧視人家，我們是同船一命，有很多台南市民朋友們也會去北部，所以說我們還是要用平常心的方式來對待，只希望說不管市民朋友或是來南部的朋友們，都一定要盡量全程戴口罩，那如果我們的標準是室內如果不戴一律開罰，那室外就是勸導不聽開罰。

衛生局長許以霖說，在這個時刻，都希望所有的人包含北部、中部、南部，暫時都不要做不必要的移動，最好是在家裡面，避免不必要的集會、不必要的移動，沒有什麼北孫南送。

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