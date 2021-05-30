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台東增5確診都是太麻里林家小館餐宴延伸　一張圖曝關聯性

▲▼5名確診群聚關係圖與歷史足跡圖。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼5名確診群聚關係圖與歷史足跡圖。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東29日新增5例確診個案，皆為太麻里林家小館餐宴案延伸，確診累計至今13例，縣長饒慶鈴表示，縣內13個衛生所已於昨日全面啟動快篩，並提供太麻里與金峰鄉特定區域普篩，也提醒民眾快篩陰性仍須在家做好自我健康監測，居家隔離者則請依規定待在家中。為減少不必要的外出，縣內各醫院及鄉鎮衛生所至6月14日前提供視訊診療服務，慢性病複診病人經醫師評估病情穩定，可採電話問診。

▲▼5名確診群聚關係圖與歷史足跡圖。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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▲▼5名確診群聚關係圖與歷史足跡圖。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

饒慶鈴29下午召開記者會，說明縣內新增5例確診個案，皆為金峰鄉人，為林家小館餐宴案相關及延伸，另有1例彰化確診案來台東。案7551（女、40多歲）、7552（女、50多歲）、7553（女、40多歲）曾於15日參加林家小館餐宴，延伸出的案7815（女、約20歲）與7816（男、約10歲）為同住家人感染，5案足跡多於住家附近活動，其中案7815曾於5／25-26到台東市洽公。另一案彰化確診者5／24出現發燒症狀，曾到外縣市活動，27日到太麻里鄉外帶早餐並於台東市區拜訪親戚。

▲▼5名確診群聚關係圖與歷史足跡圖。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼5名確診群聚關係圖與歷史足跡圖。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

饒慶鈴表示，全縣13個鄉鎮社區快篩站累計至5/28共248人快篩、3人陽性，其中1人PCR結果為陰性、2人PCR陽性分別為案7815與7816。而快篩陰性也不代表沒有感染，可能因病毒數不足或潛伏期無法驗出，仍須在家做好自我健康監測，勿群聚、避免出入公共場所。饒慶鈴也感謝縣內許多熱心民眾、農友及村里長配合，自主協助村里進行環境清潔與消毒，和環保局一起對抗疫情。

▲▼5名確診群聚關係圖與歷史足跡圖。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東衛生局提醒民眾，縣內各醫院（除馬偕醫院僅限該院病情穩定的慢性病人）、16個鄉鎮衛生所及部分診所，至6月14日前提供視訊診療服務，除了居家檢疫／隔離及自主健康管理者須由衛生局轉介，其他民眾若有就醫需求可撥打醫療機構電話預約看診，相關資訊請上衛生局網頁查詢。

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