影／台北街頭「一片黑」末日景象曝！只剩公車　行人一隻手可數

記者施怡妏、謝婷婷／綜合報導

疫情持續嚴峻，各級學校均全面停課，改採線上學習，許多公司也實行居家辦公或分流上班，而民眾也人人自危，除了必要性出門外，其餘都乖乖待在家防疫，原本車水馬龍的台北街頭瞬間變成空城，有如電影末日般的場景，《ETtoday新聞雲》攝影團隊透過鏡頭，帶領民眾直擊疫情下的台北各區景象。

▲台北街頭幾乎如空城一般。（圖／記者劉亮亨攝）

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以往上班時間，台北市的馬路上總是擠滿了車，人行道上有著追趕公車的學生，匆忙的上班族穿梭在斑馬線上，如今整個馬路空蕩蕩，從空拍畫面可以看到，僅剩下個位數的車輛，以及空蕩蕩的公車，與日前人聲鼎沸、塞車的景象有天壤之別。

▲無人的大安森林公園。（圖／記者謝婷婷攝）

畫面轉到大安森林公園，原本是民眾休憩好去處的大安森林公園如今變得空無一人，僅剩空蕩的座椅和樹木坐落其中，就連平時出現不少孩童的兒童遊戲區，以及供民眾運動的籃球場都不見人影，只剩灰塵，以往舞台前總是坐滿欣賞表演的民眾，如今只剩下空蕩蕩的設施，步道上也少了平時會來運動、遛狗的民眾。

本該是充滿五光十色霓虹燈的台北市，現在一片冷清，部分店家暫停營業，整條街道黑漆漆，平日人潮聚集的信義商圈現在宛如空城，包括新光三越購物區、信義誠品和香堤大道廣場幾乎空無一人，只剩下空蕩蕩街景，與之前熱鬧的街景呈現強烈對比。





▲夜晚的林森北路一片冷清。（圖／記者湯興漢攝）

▲原本熱鬧的西門町，如今一片空蕩蕩。（圖／記者湯興漢攝）

台灣人展現出強烈的危機感，獲得不少外媒肯定，馬來西亞華文媒體《中國報》在報導中引用「台北空城照」稱，雖然還未宣布封城，可是台北民眾配合防疫的程度令人讚賞，大家都乖乖待在家，非常自律。