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如何「脫口罩」才安全？重症醫曝4正確方法：別摸到口沫

▲▼「脫口罩」的正確方法,脫口罩,戴口罩。（圖／取自pixabay）

▲如何「脫口罩」跟戴好口罩一樣重要！（示意圖／取自pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

台灣疫情告急，人人皆戴上口罩保護自己也保護他人，但如何正確的「脫口罩」也是避免病毒的關鍵步驟。重症醫師陳志金在臉書上教導民眾正確的脫口罩方法，強調「如何脫口罩、丟棄口罩跟如何戴好口罩一樣重要」。

陳志金在臉書上指出，在尚未進入社區感染前，口罩頂多就是通行證的概念，但目前台灣進入社區感染，此時口罩卻成了保護的關鍵，但當口罩發揮作用，擋下了「有病毒的飛沫」，更要仔細處理，許多人只記得要認真的把口罩戴好，卻在脫下時卻隨意丟在桌上、放包包明天用，甚至隨手揉一揉丟進垃圾桶里。

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陳志金表示，當口罩發揮效用，擋下了外界帶有病毒的口沫，但民眾在脫口罩的當下，「手去摸到了這個「口沫」，然後又用手去拿食物、挖鼻孔、揉眼睛，那麼，這個病毒就有機會入侵你的身體了！戴著口罩，也不要去摸口罩的表面之後，再去觸摸口鼻 、揉眼睛、或是身體的其他部位！」

▲▼ICU醫師陳志金在臉書傳授如何「脫口罩」的正確方法，更強調脫口罩跟戴好口罩一樣重要！（圖／翻攝自陳志金臉書）

▲ICU陳志金醫師傳授正確安全「脫口罩」方法。（圖／翻攝自Facebook／ICU醫師陳志金）

陳志金透露，在感染院區工作的醫療人員都會將用畢的口罩，丟棄在另外設置的「感染性廢棄物」垃圾桶中，且脫下時都會特別注意不去接觸口罩表面，拿著口罩的耳掛去丟，且丟完立刻去洗手！但倘若一般民眾發現自己有呼吸道症狀，也一定要把脫下的口罩用夾鏈袋裝好，再丟到有蓋的垃圾桶，同樣丟完立刻洗手。

陳志金補充，台灣已經社區感染，健康、身體無異狀的民眾一定要假設每個外出戴過的口罩表面都是「污染的」，因此更要小心的處理，千萬不要回家就放在桌上，更不要聽信網路謠言，把口罩剪掉，因為髒的口罩，多一次接觸就多一層危險，「記得別人的飛沫在口罩表面，生病的人，自己的口沫在內面，無論是預防別人的飛沫，或是防止自己的口沫外傳，都要把口罩戴好！如何『脫口罩』、『丟棄口罩』跟如何『戴好口罩』一樣重要！」
 

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