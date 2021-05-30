百人確診還在逛！士林傳統市場「人潮塞爆」　竟比晚上夜市熱鬧

▲士林夜市早市，採買人潮擁擠。（圖／記者楊詩益攝）



記者黃可昀／綜合報導

全國疫情三級警戒延長至6月14日，各縣市居民都改為「低度活動」，尤其雙北地區還出現民眾「自主封城」的罕見現象，不過許多人認為這簡直是平行時空，因為市場明明每天還是擠滿買菜人潮！台北市士林傳統市場今早就被直擊，買菜的人群幾乎塞爆小巷，比晚上的夜市還熱鬧，也沒有維持1.5公尺社交距離，讓人看了實在心驚驚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民眾有戴口罩，但很難維持社交距離。（圖／記者楊詩益攝）

《ETtoday新聞雲》記者今天（30）實際拍攝士林傳統市場現況，該區晚上是士林夜市，白天則成為傳統市場，許多攤商來擺攤賣菜、肉品，附近居民也很習慣到這裡來採買，也許是因為今天剛好假日，許多人湧入市場買接下來幾天的料理食材，從照片中來看，雖然每個人都有口罩戴好戴滿，不過人潮太多，走在市場內很難維持社交距離，呈現人滿為患的景象。

▲雙北為疫情重區，市場仍人山人海。（圖／記者楊詩益攝）



自5月中疫情升溫以來，雖然尚未走到封城那一步，但很多人都配合防疫政策，減少不必要的外出與聚會，街頭人潮車潮、捷運上的通勤族明顯都少了很多，還出現少見的「空城」景象，不過各地的傳統市場、超市還是多少有傳出群聚狀況，民眾都擔心這會成為防疫破口。

新北市長侯友宜27日指出，從連續幾日的疫調足跡中發現，「有8成足跡都位於菜市場」，民眾如果非要到市場，務必落實實聯制並做到防疫零漏洞，警方也會加派人力巡邏，提醒大家買完就走，不要聊天或逗留。

▼到任何場所都必須落實實聯制。（圖／記者楊詩益攝）

