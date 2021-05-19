女同事想請防疫照顧假「老闆不給過」　超多人曝經驗：有請到啊

▲財政部表示，雇主在「防疫照顧假」照給薪，報稅都可加成折抵營所稅。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《小孩停課沒人顧 綠委喊話中央「家長居家辦公」》，就有人在PTT討論相關的議題，問卦道「有人有成功請過防疫照顧假的嗎？」畢竟政府雖然有說可以請防疫照顧假在家顧小孩，但考量到公司規模、人力，或許無法都給假。他就有女同事想請，老闆卻不給過，話題引發一陣討論。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「有人有成功請過防疫照顧假的嗎？」說現在學生都不用去學校上課，改以線上教學方式學習，「但把年紀比較小的小孩留在家裡，家長可能還是會擔心。」

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原PO就指出，政府雖然說可以請防疫照顧假在家顧小孩，但他覺得只有大企業會給，「像我有幾個女同事想請假在家顧小孩，結果用屁股想也只到老闆不給過，難怪現在年輕人都不想生。」

貼文一出，就有不少網友說自己有請到，「我們公司可以請啊！假也是另計啊」、「我公司可以請防疫假但不支薪，我太太是老闆給假也給薪，按照勞基法，如果是扣特休，就要給薪才對」、「我啊！直接請了」、「請了也是無薪，還好特休幾乎沒休，剛好可以應付。」

▼防疫照顧假說明。（圖／取自勞動部臉書）