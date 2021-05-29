北市3200支疫苗太夯！外勤警打不夠　3線1星2高官+警署長秘書搶打

▲北市警察提供外勤單位施打3千2百支疫苗，但卻有基層控訴，高官也來領牌一起打事件。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市府在29日下午13時許，突然公布「防疫專案」接種，且要求務必通知警察同仁於下時間前往指定地點接種疫苗，也羅列和平、仁愛2個院區提供疫苗接種服務，但卻接連發生有北市警局3線1星督察長官、警政署長室秘書也跟著外勤警員一起領號碼牌打疫苗。

據了解，北市府在29日公布給北市警察3千2百支疫苗施打，只要北市警員持服務證、健保卡，就可以到仁愛醫院、和平醫院進行施打疫苗，但是主要提供外勤單位，例如派出所、交通分隊等單位的第一線同仁優先使用。

但爆出北市警局有2名3線1星的督察長官，竟然也跑到施打場所，跟外勤單位一起施打疫苗，對此北市警局回應，2位均坦承有前往施打疫苗，認為自己是外勤督導單位，應屬於在符合施打的條件，所以沒有加以確認名單，就跑去排隊施打疫苗。

另外，也傳出警政署長室1名女秘書，也跑去醫院施打疫苗，女秘書坦承29日跑去施打疫苗，但解釋曾在北市服務，服務過的單位有人告知，該單位有多名額，所以在沒有報備的情況下跑去施打，因個人行為思慮不周，將會深刻檢討。

北市府衛生局提供3千2百支疫苗，主要給第一線的外勤單位施打，但是因通知時間緊急，連名冊都還沒有出來，號碼牌就幾乎已經發光，所以有些施打單位有照名單打，有些則是出示服務證就給打，且造成整群警察群聚醫院的現象。

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