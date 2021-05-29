　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市3200支疫苗太夯！外勤警打不夠　3線1星2高官+警署長秘書搶打

▲▼北市府衛生局辦理警員施打疫苗，北市警局卻在開打前50分鐘前告知，警員緊急改班前往。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警察提供外勤單位施打3千2百支疫苗，但卻有基層控訴，高官也來領牌一起打事件。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市府在29日下午13時許，突然公布「防疫專案」接種，且要求務必通知警察同仁於下時間前往指定地點接種疫苗，也羅列和平、仁愛2個院區提供疫苗接種服務，但卻接連發生有北市警局3線1星督察長官、警政署長室秘書也跟著外勤警員一起領號碼牌打疫苗。

據了解，北市府在29日公布給北市警察3千2百支疫苗施打，只要北市警員持服務證、健保卡，就可以到仁愛醫院、和平醫院進行施打疫苗，但是主要提供外勤單位，例如派出所、交通分隊等單位的第一線同仁優先使用。

但爆出北市警局有2名3線1星的督察長官，竟然也跑到施打場所，跟外勤單位一起施打疫苗，對此北市警局回應，2位均坦承有前往施打疫苗，認為自己是外勤督導單位，應屬於在符合施打的條件，所以沒有加以確認名單，就跑去排隊施打疫苗。

另外，也傳出警政署長室1名女秘書，也跑去醫院施打疫苗，女秘書坦承29日跑去施打疫苗，但解釋曾在北市服務，服務過的單位有人告知，該單位有多名額，所以在沒有報備的情況下跑去施打，因個人行為思慮不周，將會深刻檢討。

北市府衛生局提供3千2百支疫苗，主要給第一線的外勤單位施打，但是因通知時間緊急，連名冊都還沒有出來，號碼牌就幾乎已經發光，所以有些施打單位有照名單打，有些則是出示服務證就給打，且造成整群警察群聚醫院的現象。

緊急通知打疫苗限4梯次！北市警爆改班潮　喊：趕快去排隊

ET快訊
快訊／澎湖公布確診女「活動足跡」　曾到馬公、台北、高雄
10張圖秒懂新北紓困申請　急難救助每戶1萬、車輛停駛免徵牌照
越南出現「混種」病毒！結合印度、英國變異株　可經空氣快速傳播
捐疫苗要中央簽約！「造成捐贈困難？」　郭台銘罕見現身FB給答
疫情兩週成果要結算？前台大醫「接下來若確診數沒下降」：大麻煩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市3200支疫苗太夯！外勤警打不夠　3線1星2高官+警署長秘書搶打

快訊／通化夜市咖啡店大火！ 現場白煙衝出「疏散6住戶」

獨／2.1萬疫苗僅給高雄警500！一張圖曝傻眼分配　衛生局說話了　

嘉義民宅5人群聚聊天！「平常沒住一起」　衛生局重罰屋主30萬

臉書賣「居家篩檢試劑」稱WHA認證　見調查官上門改口「廣告詞」

草屯分局139人僅20劑AZ！正副分局長排頭2針　基層怒：恥字很難懂？

高雄首例違反室外限聚令！8男3女無罩爽玩水　總罰金66萬起跳

警揪麻將群聚！　屋主這樣拗：我們只有4個人，廁所那個是...

板橋警員快篩陽性！17名接觸同仁全隔離　廳舍大清消三次

快訊／北投工人「摔落水塔」！　意識不清送醫搶救中

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

許維恩加入Go Red直播羞「剛洗完澡」　郭彥均問：什麼時候辦婚禮？王家梁「現在誰敢來」

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

北市3200支疫苗太夯！外勤警打不夠　3線1星2高官+警署長秘書搶打

快訊／通化夜市咖啡店大火！ 現場白煙衝出「疏散6住戶」

獨／2.1萬疫苗僅給高雄警500！一張圖曝傻眼分配　衛生局說話了　

嘉義民宅5人群聚聊天！「平常沒住一起」　衛生局重罰屋主30萬

臉書賣「居家篩檢試劑」稱WHA認證　見調查官上門改口「廣告詞」

草屯分局139人僅20劑AZ！正副分局長排頭2針　基層怒：恥字很難懂？

高雄首例違反室外限聚令！8男3女無罩爽玩水　總罰金66萬起跳

警揪麻將群聚！　屋主這樣拗：我們只有4個人，廁所那個是...

板橋警員快篩陽性！17名接觸同仁全隔離　廳舍大清消三次

快訊／北投工人「摔落水塔」！　意識不清送醫搶救中

味全龍補強有進度　新洋投擁有大聯盟經歷

雷／《火神的眼淚》大結局　角色「完整交代」越寫實越無奈

北市3200支疫苗太夯！外勤警打不夠　3線1星2高官+警署長秘書搶打

「日版張鈞甯」爆私下超難搞！　氣走5經紀人「恐怖雙面人性格」曝光

快訊／澎湖公布女案例「活動足跡」　曾到馬公、台北、高雄

黃亭茵的教練探索學習之路　分享執教哲學「絕對不手軟」

雷／《火神》子伶收信淚崩　羚羊「最後叮囑」網哭爆

柯震東嘆7年沒合照王大陸！　他笑曝「有拍給前女友吧」…秒裝傻

快訊／通化夜市咖啡店大火！ 現場白煙衝出「疏散6住戶」

套房280萬成交！「北投三大鬼屋」身價翻倍…單價2字頭將奔3

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

社會熱門新聞

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

高雄8男3女無罩爽玩水　總罰金66萬起跳

最年輕死者！　36歲新北男死因出爐

34歲男「戴口罩跑步」！暈倒命危

阿伯不會實名制　男怒：給我鞠躬！

兒輪椅運母棄屍公園人間蒸發！深夜徒步1公里

嘉義朴子女騎士捲小貨車底　血流滿地當場慘死

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

草屯分局僅20劑AZ竟「官大先打」　基層大怒

高雄2.1萬疫苗　僅給一線警500劑

快訊／最年輕死者！新北男確診隔天亡

國道飆車自撞「噴2人」　後車閃不及撞爛事故車

中和12輛機車競速！8騎士未成年...都戴口罩：怕死

更多熱門

相關新聞

柯P轟紓困預算綁樁　政院反擊：已編列339億採購疫苗

柯P轟紓困預算綁樁　政院反擊：已編列339億採購疫苗

台北市長柯文哲近來恢復大砲性格，29日砲轟中央與其花6300億紓困不如用來買疫苗。對此，行政院回應，此次是增提2100億元，柯市長的認知或表達上有所誤解，應加以釐清；另外，去年的紓困預算就編列115億購買疫苗，此次也再編了224.5億，再用來添購疫苗以供全民施打。

紓困不如買疫苗！柯文哲太誠實嚇呆鄉民

紓困不如買疫苗！柯文哲太誠實嚇呆鄉民

台大教授宣布獲得500萬劑BNT疫苗　籲衛福部協助進口

台大教授宣布獲得500萬劑BNT疫苗　籲衛福部協助進口

高雄2.1萬疫苗　僅給一線警500劑

高雄2.1萬疫苗　僅給一線警500劑

快訊／郭台銘證實：空運500萬劑BNT疫苗

快訊／郭台銘證實：空運500萬劑BNT疫苗

關鍵字：

疫苗北市警局督察室警政署秘書

讀者迴響

熱門新聞

首例！高雄確診男自曝足跡：病毒到我這就好

柯文哲大暴怒！鄉民捏冷汗：水差點噴出來

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

再21死！今增確診「320例本土＋166例校正回歸」

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

快訊／郭台銘證實：空運500萬劑BNT疫苗

出門買菜憂病毒帶回家　醫授「4關鍵」保證安全

華視女主播1家3口確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

越南出現「新」變種！混合印度、英國毒株

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

即／台中本土+33足跡曝！包括2銀行、4全聯、5市場

「快樂缺氧」來不及救！醫曝2招自救

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

許維恩加入Go Red直播羞「剛洗完澡」　郭彥均問：什麼時候辦婚禮？王家梁「現在誰敢來」

許維恩加入Go Red直播羞「剛洗完澡」　郭彥均問：什麼時候辦婚禮？王家梁「現在誰敢來」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面