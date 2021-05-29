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砸6300億紓困！柯文哲皺眉「不如拿600億買疫苗」網嚇呆：太誠實

網搜小組／鄺郁庭報導

本站下午報導《中央砸千億紓困　柯文哲籲「挪一點買疫苗」：綁樁腳也不用這麼多錢》，台北市長柯文哲29日在記者會上多次強調，疫苗是唯一解，認為中央與其花6300億紓困，不如抽其1/10買疫苗，換句話說，600億元就能解決根本問題。此話一出，鄉民不禁再度為柯文哲緊張，「太誠實」、「全部說出來了。」

有記者詢問柯文哲，怎麼樣的情況算是控制住疫情，柯文哲就指出，自從部立桃園醫院開始一直到華航、諾富特，病毒已經進入台灣，而且還是變種病毒，一放鬆就會燒起來，他的建議是維持目前局面，趕快全面開打疫苗，「夜市餐廳關兩周可以，撐3個月是極限，一放鬆、開放，疫情會爆發。」

柯文哲就說，既然全世界接近18億劑的疫苗打過，代表是很成熟，台灣也不是沒有錢可以買；接著話鋒一轉，與其花幾千億紓困，光是去年就花2100億，現在聽說要花到6300億，「我跟你講，抽1/10啦！抽600億買疫苗，就把這個事情解決掉。」

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▲▼ 。（圖／ETtoday攝影中心）

▲柯文哲29日記者會開噴「政治還是要有良心」。（圖／ETtoday攝影中心）

他接著皺起眉頭，「小錢買疫苗解決你不解決，然後再去搞個6千億，綁條阿咖（樁腳）也不用這麼多錢，這個……政治還是要有良心啦！」柯文哲又夾雜著台語，把這句話再講一次「你開6千億綁樁腳，你乾脆抽1/10，買疫苗把這問題解決掉。」

這一段看得鄉民是一驚一乍、手心發涼，「水很深，要小心」、「所有人的心聲啊」、「一針見血wwwww」、「失言日常」、「紓困我永遠拿不到，拿去買疫苗不好嗎」、「600億根本買爆疫苗了」、「很擔心柯P會被罰300萬」、「阿北好壞好帥」、「死亡都快破百，還在很難買，X」、「阿北不要太誠實」、「這太實在了，6300億應該可買很多疫苗」、「這你不能講啊！你會被全面追殺」、「阿北這幾天火力全開啊！柯醫師模式霸氣」、「失言，不過我喜歡。」

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