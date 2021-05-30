嗆聲「散佈疫苗假消息」！朱學恒點名范綱皓：出來打球啦

▲朱學恒點名范綱皓。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



記者柯振中／綜合報導

近日疫苗話題火熱，五花八門的消息在網路上頻傳。對此，宅神朱學恒點名民進黨網路社群中心主任范綱皓，痛批「這些側翼真的很邪惡」，希望有人能幫忙向調查局檢舉，「我想看無知覺青跑法院啦！」

朱學恒在臉書粉專分享一張貼圖，其中標明各種疫苗的EUA授權狀況，貼圖中寫著，無論是莫德納（Moderna）、AZ（Astra Zeneca）或是BNT，都是二期實驗以後，緊急授權並投用的。

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對此，朱學恒痛批，「這些側翼真的很邪惡」，他原本不願相信，會有人因為國產疫苗的利益，將人民的性命置於度外，直到29日收到奇怪的消息，指稱「全世界疫苗都是二期就緊急授權上市了」，才感覺到不對勁。

▼朱學恒點名范綱皓，要對方出來打球。（圖／翻攝臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



朱學恒提到，無論是莫德納、AZ還是BNT疫苗，全都是做完三期臨床，才緊急授權，「沒有跟聯亞高端一樣二期臨床之後就緊急授權的，胡扯！又想扭曲科學事實！」

朱學恒貼出3種疫苗緊急授權的相關文章，痛批這張圖片「就是為了國產疫苗利益」而特別製造出來，「不然誰有動機把所有國外疫苗都抹黑，只留國產疫苗符合科學真實？」

後續朱學恒也說，貼出這張圖片的人，就是范綱皓，希望有人能夠幫忙向調查局檢舉，讓范綱皓到法院解釋，「范綱皓出來打球啦，有種造謠就不要刪文啊！」

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