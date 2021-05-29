緊急通知打疫苗限4梯次！北市警爆改班潮　喊：趕快去排隊

▲北市府衛生局辦理警員施打疫苗，市警局卻在開打前50分鐘告知，有警員趕快改班接種。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市府在29日下午突然公布，警察同仁可以前往和平、仁愛2個醫院進行疫苗接種，在29日下午、晚上以及30日早上、下午共分成4個梯次，每梯次僅供名額400人，有基層反應，施打疫苗是好事，但「北市警局在開打前50分鐘才告知」，實在有點趕。

北市府在29日下午13時許，突然公布「防疫專案」接種，且要求務必通知警察同仁前往指定地點接種疫苗，也羅列和平、仁愛2個院區提供疫苗接種服務，只要是台北市的警務人員只要攜帶服務證、健保卡，就可以在指定時間內前往2家醫院接種疫苗。

但有基層警員發現，北市警局在29日下午1點10分才臨時通知各單位，從29日下午2時至5時為第一梯次，且每次施打名額只有400人。

有派出所長透露，目前鼓勵派出所休假同仁前往排隊施打，另外勤務中的同仁有需要，也調整勤務讓同仁前往施打疫苗。也有警員表示，正在上勤務結果突然被告知可以打疫苗，感覺到終於可以打疫苗了，但是礙於勤務，也只能排其他梯次前往施打。

目前北市警方可以施打疫苗的地方為東區的仁愛醫院以及西區的和平醫院，將視分局所屬離哪家醫院近，就可以帶著服務證以及健保卡前往施打。

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