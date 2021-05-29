柯文哲轟紓困預算綁樁不買疫苗　政院反擊：已編339億採購疫苗

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來恢復大砲性格，29日砲轟中央與其花6300億紓困不如用來買疫苗。對此，行政院回應，此次是增提2100億元，柯市長的認知或表達上有所誤解，應加以釐清；另外，去年的紓困預算就編列115億購買疫苗，此次也再編了224.5億，再用來添購疫苗以供全民施打。

▲面對柯文哲的指控，政院強調，已編列339.5億購買疫苗。（圖／記者李毓康攝）



行政院發言人羅秉成表示，這次行政院會通過與防疫紓困有關的特別條例修正草案，不是新增6,300億預算，而是在該條例第11條第1項原訂相當於總額4200億的特別預算，再增提2100億元，此點柯市長的認知或表達上有所誤解，應加以釐清，以免混淆誤導社會大眾。

羅秉成表示，過去一年已執行的防疫紓困特別預算裡面，就已包含有疫苗採購與研發預算的項目，其中，編列115億元用來作為購買疫苗，這也是從3月以來，連續能夠進口4批國外原廠疫苗，以及日後採購國產疫苗的經費來源。

而這次新提出之紓困預算中，也預計再新增224.5億，再用來添購疫苗以供全民施打；同時也要編列約40億元，讓民眾施打公費疫苗時要支付給醫院的相關行政費用也都由政府負擔。另外，政府也再額外編列10億元，用來補助22縣市及辦理社區和大型接種站的所需經費。

針對紓困部分，羅秉成也指出，這次三級警戒管制措施，影響了許多產業與民生經濟，包括農漁民、攤商、餐飲業、小店家、自營工作者、藝文展演業者、運動場館、計程車、遊覽車等租賃車業者，還有許多教育事業、航空業、旅遊業、導遊領隊也持續受到衝擊，許多醫療照護機構更需要政府增加補助或津貼來支撐基本營運與生活，以減輕人民因防疫所生的負擔。

因此，政院緊急再推出紓困4.0，以最快速度進行現金紓困，同時針對受衝擊產業進行員工薪資補貼，務求讓產業度過難關。另外針對有12歲以下孩童的家庭，也將以其孩童人數計算，發放一次性防疫補貼，讓育兒家庭減少負擔。

羅秉成說，防疫工作需要中央和地方攜手努力，疫苗的對外採購和國內的疫苗研發也在順利進行中，未來不論是疫苗的施打或是紓困的作業，都有賴中央與地方的共同合作。