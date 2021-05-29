台大教授宣布獲得500萬劑BNT疫苗　籲衛福部協助進口

▲張亞中公布一份由「北京兩岸東方文化中心」主任曾念具名的委託函，內容稱從中國大陸醫藥集團引進聯合國認證的滅活菌疫苗，以及上海復興醫藥德國產的BNT疫苗。（張亞中提供）

記者徐政璿／台北報導

台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中29日宣布，獲得500萬劑上海復星公司代理的BNT疫苗，以及500萬劑中國大陸國藥集團疫苗，希望總統蔡英文和衛福部長陳時中能同意進口。

張亞中與前立委蔡正元、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光29日下午召開記者會。張亞中表示，第一批疫苗為上海復星公司代理的BNT疫苗，共500萬劑，另一批500萬劑，世衛組織（WHO）正式已經核定同意緊急授權使用，是由大陸國藥集團中國生物北京公司研發的滅活疫苗。

張亞中強調，為了克服現在取得疫苗的難題，乃聯絡大陸的台商朋友試圖探尋管道取得疫苗，以救急難，該台商朋友適巧與曾念熟識，也了解曾與台灣的深厚淵源，並且了解曾有管道可以協調此事，乃代為轉接洽曾協助爭取。

針對政府以外的管道取得疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中29日表示，經過申請之後，還是要由中央政府跟原廠簽約採購，由中央統籌、分配、執行，「原則上仍是由中央和原廠簽約採購，因為疫苗畢竟是要打進身體裡面的，相關的安全有效性必須受到一定程度的監督與控管。」

▼莫德納疫苗抽樣1200劑 力拼6／11前核發封緘證明。（圖／食藥署提供）