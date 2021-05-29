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台大教授宣布獲得500萬劑BNT疫苗　籲衛福部協助進口

▲▼張亞中公布一份由「北京兩岸東方文化中心」主任曾念具名的委託函，內容稱從中國醫藥集團引進聯合國認證的滅活菌疫苗和復興醫藥德國產的BNT疫苗，真心希望為了救台灣人民而發放通行證。（張亞中提供）

▲張亞中公布一份由「北京兩岸東方文化中心」主任曾念具名的委託函，內容稱從中國大陸醫藥集團引進聯合國認證的滅活菌疫苗，以及上海復興醫藥德國產的BNT疫苗。（張亞中提供）

記者徐政璿／台北報導

台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中29日宣布，獲得500萬劑上海復星公司代理的BNT疫苗，以及500萬劑中國大陸國藥集團疫苗，希望總統蔡英文和衛福部長陳時中能同意進口。

張亞中與前立委蔡正元、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光29日下午召開記者會。張亞中表示，第一批疫苗為上海復星公司代理的BNT疫苗，共500萬劑，另一批500萬劑，世衛組織（WHO）正式已經核定同意緊急授權使用，是由大陸國藥集團中國生物北京公司研發的滅活疫苗

張亞中強調，為了克服現在取得疫苗的難題，乃聯絡大陸的台商朋友試圖探尋管道取得疫苗，以救急難，該台商朋友適巧與曾念熟識，也了解曾與台灣的深厚淵源，並且了解曾有管道可以協調此事，乃代為轉接洽曾協助爭取。

針對政府以外的管道取得疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中29日表示，經過申請之後，還是要由中央政府跟原廠簽約採購，由中央統籌、分配、執行，「原則上仍是由中央和原廠簽約採購，因為疫苗畢竟是要打進身體裡面的，相關的安全有效性必須受到一定程度的監督與控管。」

▼莫德納疫苗抽樣1200劑　力拼6／11前核發封緘證明。（圖／食藥署提供）

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