雙北升四級？柯文哲週日兵推　侯友宜封城就等中央下令

▲防疫進入第三級警戒後的台北街頭。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿、陳家祥／台北報導

國內本土疫情持續，根據衛福部統計，雙北病例佔全國87%，堪稱最為嚴重的重災區。對於如果疫情持續擴大，雙北下一步是否會走到封城的地步，台北市柯文哲已經準備在30日進行內部升至四級警戒的「閉門兵推」；而新北市長侯友宜則是透露，他目前所啟動的熱區防疫就是為未來升級做實戰演練，只要中央一下令就能立刻應變。

根據指揮中心之前公布的疫情警戒標準，若連續14天、平均每天新增100名本土案例，且一半以上感染源不明，才會進入第四階段封城規劃。

對於台北會不會封城？柯文哲27日晚間曾透過臉書表示，雖然現在每天有幾百例新增病例，但從趨勢來看，至少維持平穩，沒有向上飆升，這代表雙北在進入半封城狀態後，相當程度拖住了病毒的散播，沒讓疫情失控。

不過，他在昨天下午的防疫記者會上也特別指出，「每天幾百例個案我都沒想到，但好在台北市有撐住，沒有搞到跟印度一樣，不是說一定要封城，但局面很緊繃，我們還是想一下一年來的經歷，如果萬一不行時，還是會做一個精進計畫。」

而柯文哲口中的這個精進計畫，指的就是第四級警戒的封城兵推，依照他的規劃，兵推分三階段，第一，找專家，擬定計畫，第二，首長幕僚參與，第三，實戰模擬。柯文哲也特別強調，這次會把這一年，特別這兩週累積問題做處理，「做最壞打算，做最好準備」。

根據北市府幕僚透露，內部兵推預計本週日（5/30）實施，預先模擬包括公共運輸如公車、捷運等管制，將邀集北市各局處、專家，但因為是內部研擬，並不會管制交通、 不會限制人車進出、不影響市民生活。





▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜。（合成圖／資料照）

至於新北市部分，侯友宜則表示，疫情仍然嚴峻當中，目前啟動的熱區防疫就是為未來升級做實戰演練，屆時中央一下令就能立刻應變。

有關雙北是否共同執行封城計畫，侯友宜說，新北去年兵推完後，他就曾拜訪台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、宜蘭市長林姿妙、基隆長林右昌，「高度管制不只新北的事情，一定是鄰近縣市、區域聯防的概念」，但是區域聯防也要中央下令，大家一起啟動，才能一起防堵。

依照新北去年4月就曾經實施「4級警戒」管制的兵推內容，主要規則包括，全市市民禁足21天、需依身分證字號尾數外出、每周僅能外出採買物資3次、對外136座橋梁全天候管制、重要車站、道路都以「高度管制、低度活動」作為最高指導原則壓制病毒擴散。

針對雙北都有相關兵推的演練計畫，指揮中心指揮官陳時中昨天在記者會上也表示認同，他坦言，「當然要做一個兵推，下下棋可以做量能分配考慮，讓心中有個譜也不是壞事情，但雙北裡面最重要問題就是篩檢量能要夠，移出時間能夠快一點。」

四級警戒措施：

● 非必要不得外出（採購食物、醫療、必要之工作需求除外），外出須全程佩戴口罩、維持社交距離。

● 家戶內亦保持社交距離或佩戴口罩。

● 停止所有聚會活動。

● 除維生、秩序維持、必要性醫療及公務之外，全面停班及停課。

● 針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或縣市層級，實施區域封鎖，設定明確的封鎖線，管制人員出入，民留在家中不外出。

▼中央疫情指揮中心「COVID-19疫情警戒標準及因應事項」。（圖／中央疫情指揮中心提供）





其他人也看了這些新聞...

► 有感紓困！蘇貞昌砸250億發「家庭防疫補貼」 家有國小以下學童都可領

► 蘇貞昌宣布：若修法順利，第一波紓困資金6月4日快速入帳

► 紓困4.0懶人包 企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款