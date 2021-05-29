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波蘭贈北市1500件防護衣　柯文哲：感謝外國朋友的熱心

▲▼波蘭台北辦事處贈北市1500件醫療級防護衣。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲波蘭台北辦事處贈北市1500件醫療級防護衣。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲，下同

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲28日宣布一項好消息，北市獲波蘭在台辦事處1500件醫療級防護衣，感謝外國朋友對台北的熱心及善意。

柯文哲在臉書表示，自己常說「對的事情做，不對的事情不要做，認真做，That’s all！」最近疫情延燒到台灣境內，自15日中央疫情指揮中心宣布雙北進入三級警戒起，就下令台北市涉外事務團隊總監周台竹大使，在每天的台北市防疫記者會後即時向駐台使館及外國朋友提供各項英文版防疫文宣。

▲▼波蘭台北辦事處贈北市1500件醫療級防護衣。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

柯文哲指出，從限制營業活動、設立快篩站、公私立學校停課、建立快篩PCR確診以及解隔離的SOP、防疫專責旅館建置到疫苗的分配方案等，共計製作寄出20多張英文圖資給外國在台辦事處以及各國商會，同時也放在台北市政府網站上供外國朋友參考，而這項作業仍持續進行中。

▲▼波蘭台北辦事處贈北市1500件醫療級防護衣。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

柯文哲提到，28日下午，收到波蘭台北辦事處友善的回應，李波代理處長代表波蘭台北辦事處捐贈1500件醫療級防護衣來保障台北市第一線醫護人員的安全，同時也收到來自各個國家及城市來函慰問甚至表示願意提供協助，在此，要特別感謝外國朋友對台北的熱心及善意。

▲▼波蘭台北辦事處贈北市1500件醫療級防護衣。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

柯文哲強調，疫情當前最大的敵人是病毒，現在該做的是防止疫情持續擴張，請市民朋友們持續展現高水準的素質，對的事情做，不對的事情不要做，讓我們一起渡過這次的難關。

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