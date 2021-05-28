雙北恐進入第四級警戒　司法院強調「法院不能關門」

▲疫情持續升溫，但司法院強調，法院不能關門。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

新冠肺炎疫情持續嚴重，雖然目前仍為第三級警戒，但雙北市已經未雨綢繆，即將針對第四級警戒進行兵推演練。對此，司法院強調，「各級法院不能關門！」。司法院發言人張永宏表示，「各法院必須有基本人力處理檢警送來的聲押、提審等攸關人身自由案件。」

疫情短短2週內就改變台灣人的生活模式，目前全國都已經處於疫情第三級警戒狀況，民眾也逐漸熟悉這樣的生活模式，但有鑑於疫情持續發燒，雙北市均針對第四級警戒進行兵推模擬。台北市兵推內容包括模擬市區出現大規模的社區感染，進行擴大封鎖，包括商店停業、民眾限制外出、擴大交通管制；另外在交通部分，包括公私運輸工具限制、民生必需品管制、居家弱勢照護，甚至死亡率增加，北市府也需要模擬台北市殯儀館無法負荷狀況下，遺體該如何處理。

但即便如此，司法院堅持，「各級法院不能關門！」司法院發言人張永宏指出，法院主要的功能之一在於維持社會秩序。倘若進入第四級警戒，民眾有可能會出現脫序的狀況，屆時警政單位可能會逮捕部分民眾送審；此外，現行犯依法也會被逮捕、拘禁。若被捕的民眾認為過程違法，可以向法院聲請「提審」，屆時法院需要有相對應的人力，包含法官、書記官、法警等人員上班。

此外，張永宏也說，「如果發生嚴重犯罪，檢方可能會聲請羈押，這也是法院必須有人上班理由。」因為檢警單位的工作都屬於機動型態，法院必須準備相對應的人員，以應付檢警的需要，而實際上，這也是保障人權的作法之一，讓公正客觀的第三人（法官），來決定是否限制人民的行動自由（羈押）。

不過張永宏也指出，若第四級警戒狀況下，民眾遞狀、自訴，都可以透過電子郵件的方式處理；但若有人親自進法院遞狀，因有面對面接觸風險，這部分還需要再研究。此外，若第四級警戒下，法院除必要人員上班以外，其餘人員應該都會強制居家上班。

▼司法院發言人張永宏。（圖／記者林敬旻攝）