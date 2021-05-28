3分40秒紀錄北市抗疫經過　柯文哲：獻給每位在前線堅守的戰士

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎短短兩周已延燒全島及外島連江縣，台北作為全國疫情重災區，台北市長柯文哲與北市府一同抗疫，除每日召開者會宣布北市最新情勢外，也多次到前線視察醫療量能。北市府今（28）日發布一則3分40秒影片，紀錄北市這段期間如何對抗疫情。柯文哲說：「僅以這部影片，獻給每一位在防疫前線堅守到底的戰士！」

▲柯文哲向前線醫護喊辛苦了。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

影片名稱為「團結在疫起 北市防疫日記 EP.01」，其開頭即以斗大字樣寫明，「疫情延燒，病毒蔓延的速度，不容許我們停下來，喘一口氣」，畫面中，穿插柯文哲、北市副市長黃珊珊召、北市衛生局長黃世傑等人，召開北市防疫會議、視察北市醫院、快篩站等畫面。

其中一幕為，柯文哲前往國泰醫院討論收治個案現況，在聽取完院方的報告後，柯文哲回覆，「看起來這比想像的還難纏」；另一幕則為柯文哲視察完和平醫院和中興醫院後，在車程中表示，正在討論如何在最短時間內，擴增防專責病房床位，接著，柯文哲面對鏡頭，向前線醫護喊「辛苦了，加油」。

柯文哲也在臉書宣傳該影片，他寫道，確診數居高不下，病毒比想像的還難纏，北市只能用最壞的打算、做最好的準備；在最短的時間內，想辦法壓制病毒，搶救更多的生命。「僅以這部影片，獻給每一位在防疫前線堅守到底的戰士！」