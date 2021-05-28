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SARS時期阿扁「強勢調動」軍醫院解危機　劉寶傑悲喊：蔡總統呢？

▲▼劉寶傑表示，SARS時期總統陳水扁親自站上第一線，但蔡總統呢？（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲劉寶傑表示，SARS時期總統陳水扁親自站上第一線，但蔡總統呢？（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

台灣本土感染病例連續13天破百例，集結台灣最菁英醫護能力的台大醫院，卻陷入醫療量能崩潰的危機，甚至連台大醫院院長吳明賢都在臉書上發文，反映台大醫院即將面臨彈盡糧絕的窘境。對此新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑，就對比SARS時期總統陳水扁親自調動軍醫院體系，支援收治SARS病患解除危機，讓他不由得悲喊，「蔡總統呢？」

劉寶傑回憶，SARS時期他主跑陳水扁的新聞，當時許多醫院也拒絕、推卸SARS病患，私立醫院不願意收治，軍醫院體系也沒有介入，當時所有的壓力都壓在聯醫體系，也就是當時的台北市市立醫院體系。

▲▼劉寶傑表示，SARS時期總統陳水扁親自站上第一線，但蔡總統呢？（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲SARS時期不肯收治的私立醫院，會被公布出來。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

劉寶傑表示，當時陳水扁指示，先調動軍醫院體系，命令松山醫院成立緊急救護，還有私立醫院如果敢不收SARS病患，就全部公布出來，當時總統都出來了，可是今天碰上這麼大的危機「蔡總統呢？」

劉寶傑還指出，SARS時期馬英九完全束手無策，當時陳水扁不得不站在第一線，當時台灣沒有「負壓隔離病房的概念」，但是2個禮拜的時間，一個一個都弄好了，松山醫院整建好了、三重醫院整建好了，和平醫院清乾淨了也整建好了。

▲▼劉寶傑表示，SARS時期總統陳水扁親自站上第一線，但蔡總統呢？（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲劉寶傑強調，SARS時期總統陳水扁是親自站上第一線的。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

劉寶傑強調，重點是「陳時中調動得了兵馬嗎？」現在什麼病患都往台大醫院送，今天什麼都往台大醫院送，那私立醫院呢？軍醫院呢？如果全部都壓在單邊，沒有一家醫院承受得了的！

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