快訊／抱歉讓大家擔心！林亮君採檢陰性　喊話同仁一切平安

▲台北市議員林亮君。（圖／翻攝自林亮君影片）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員林亮君24日自曝辦公室一名助理核酸檢測（PCR）陽性確診，全辦公室的同仁隨即安排快篩、PCR採檢，結果在今天出爐：三位快篩陰性，兩位PCR為陰性（包含林），1位PCR結果尚未出爐；2位快篩陽性，PCR皆為陰性。面對採檢結果陰性，林亮君說，再次感謝在第一線守護台灣的醫護人員。

林亮君24日表示，自己的服務處同仁PCR確診，並與其他4名助理做快篩，結果她和2名助理陰性，然而前時代力量發言人、林亮君特助吳崢和另一名同仁為陽性，因此被防疫專車載去檢疫所等PCR報告。

林亮君28日在臉書表示，跟各位報吿我及團隊的採檢結果，「三位快篩陰性，兩位PCR為陰性（包含我），1位PCR結果尚未出爐；2位快篩陽性，PCR皆為陰性」。

林亮君說，依照中央流行疫情指揮中心指示，PCR陰性後應解除隔離，並自主健康管理至採檢後14天。她與團隊在5月24日採檢，因此全員將自主健康管理至6月7日。

至於在檢疫所2位快篩陽性的同仁，林亮君說，等接到衛生局公文後，即可返家自主健康管理。確診同仁則持續於檢疫所隔離中，健康狀況良好，待隔離期滿可返家進行7天居家隔離。

林亮君也說，由於檢體大塞車，因此PCR結果須等好幾天。希望報告還沒出來的同仁，一切平安。

最後林亮君表示，很謝謝每一位關心亮辦的朋友，抱歉讓你們擔心了。對地方鄉親我還是感到很不好意思，希望大家都健健康康。並再次感謝在第一線守護台灣的醫護人員。