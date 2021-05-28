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「打國產疫苗將來出國難」　柯文哲籲：選打有國際認證的疫苗

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

首波15萬劑莫德納疫苗今（28）日下午16時59分運抵桃園國際機場，力拚一週完成封緘後開打。不過，稍早台北市長柯文哲直言「又在做大內宣」，第一線醫護都打不夠；至於國產疫苗方面，他則強調，在國際現實下，國產疫苗很難拿到認證，且未來各國推疫苗護照的話，打國產疫苗的人出國洽公會很困難，所以他會選擇韓國的戰略，讓台灣做疫苗代工。

北市府28日下午3時半召開北市防疫記者會，會中柯文哲被詢問，15萬劑莫德納疫苗今抵台，再加上下個月還有185萬劑疫苗送達，在這情況下，北市仍會「自謀生路」嗎？

柯文哲表示，防疫要有一致性，特別是疫苗，如果放給每個縣市爭取其實不太對，要把台灣人民生命當作很重要的考慮因素，如果由他決定，他會主張選韓國戰略，做疫苗代工，而非展自己的品牌。

柯文哲解釋他是考量到國際現實。他說，現在國際認證的疫苗都是當今世界最大的國家，他們控制著品牌認證問題，並非台灣做的不好，但現實是我們很難拿到認證。且將來國際一定會推疫苗護照，若非接種國際認證的疫苗，將來要出國洽公都會很困難。

柯文哲重申，所以如果是他做決定，他會選韓國的戰略做代工，又有品牌，這樣就解決問題。

對於疫苗採購的數量，柯文哲認為，如果我們需要3200萬劑才能解決台灣問題，至少退而求其次，台灣2300萬人都不要打第二劑，而第一劑至少要有1600萬人接種，才能達到一定程度的保護效果。

柯文哲繼續說，所以1600萬甚至3200萬才是思考目標，坦白講，今天15萬劑進來台灣，「我知道又在做大內宣」，在醫療上，這就是政治意義大於實質意義，不然那15萬要叫誰打？第一線醫護都打不夠，所以採購疫苗還是要很務實處理，且價格也要考量。

另外，柯文哲還補充一點，在全世界已經打了17億劑疫苗的狀態下，硬是要搞一個自己發明的東西，這真的要思考看看。他重申，要很務實考量國際現實跟國家國力多少，還有價格。

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