誰擋台採購BNT疫苗？　謝志偉坦言：一切盡在不言「中」

▲德國BioNTech（BNT）藥廠。（圖／路透）



記者蔡文鈴／台北報導

衛福部長陳時中27日於記者會上還原購買BNT疫苗的過程，最終因BNT來函要求更改中文新聞稿上「我國」兩字，但之後就不了了之。對此，駐德代表謝志偉也在臉書發文「是誰在擋台灣買疫苗？一切盡在不言『中』！」

陳時中於記者會中表示，早在去年8月20日就開始談判，於去年12月底確認最後合約，BNT於12月31日提供合約最終版本，台灣於今年1月6日報行政院核定同意購買，並於當天回覆簽署合約的簽名掃描檔寄回給BNT。

陳時中指出，1月8日我方回覆沒意見的當天約4個小時後，BNT就突然來函要求重新討論新聞稿，要求更改中文新聞稿上「我國」兩字，指揮中心也在不到1天時間將我國調整為「台灣」，從那時候起BNT就不斷要求重新討論新聞稿，「之後的事情大家就知道了」。

謝志偉說，看了指揮中心記者會陳時中部長第一次詳細說明了向德國BNT疫苗採購時的辛酸。但為顧及目前謠言、假訊息滿天飛，為免「信者恆信，不信者恆不信」，謝志偉以台灣駐德代表的身分在此證實「陳部長對此所言，句句為真！」

謝志偉強調，自己的身分對此過程不宜作任何評論，也不責怪BNT，也不能怪德國政府，相反地，他們有展現善意。因此，請別與台灣晶片聯想，是兩碼事。

此外，謝志偉也請各位想想看，去年八月，全球，包括全德，還受困於新冠肺炎慘烈肆虐而台灣猶被國際讚揚兼羨慕彷如人間天堂之際，我政府已在作採購疫苗之努力，這不算是「超前部署」？懇請大家各依良心與良知自己判斷。

謝志偉認為，「政府防疫有無缺失，可以、應該討論、指責甚至鞭撻，我無意見。但是容我在此誠摯呼籲：和台灣人同島一命，莫和中共同聲一氣。」



謝志偉說，光為中共政權著想，就該人性些地對待小英政府，若連作了這些的小英政府都要被駡到彷彿該下十八層地獄，那豈非逼得中共政權無處可去？！