上海BNT疫苗是「德國製」　國民黨：蔡英文被指揮中心認證造謠

▲國民黨：蔡英文被指揮中心認證造謠。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨執政縣市擬透過德國BNT在大中華的代理商，也就是向上海復星集團購買，近日也有綠營人士批評此疫苗是中國製；不過，疫情指揮中心發言人莊人祥澄清，「這些疫苗是在德國產製的」。對此，國民黨諷刺，民進黨從總統到立委，全面一起造謠，一次被指揮中心指證都是造謠。

新冠肺炎疫情升溫，讓疫苗議題討論度上升，近來各界呼籲購買上海復星醫藥集團代理的輝瑞／BioNTech疫苗（中譯「復必泰」疫苗）聲浪不斷。

莊人祥說，輝瑞的中文名稱就叫復必泰，只是上海復星擁有在香港、台灣的代理權，台灣若要買BNT疫苗，有兩個管道，第一，直接跟BNT簽約從德國進口；第二，透過上海復星集團代理。

「這些疫苗應該是在德國產製的。」莊人祥說，無論任何疫苗，只要進到國內，不管國產或是進口疫苗，食藥署都會對品質有把關，針對申請文件、疫苗品質進行檢驗，食藥署審核通過的疫苗民眾是可以放心的。

對此，國民黨表示，近日，民進黨從總統到立委，全面一起造謠，今日一次被指揮中心指證都是造謠，在疫情期間，提供不實資訊給民眾，已經涉犯傳染病防治法，得科新台幣300萬元以下罰金。

國民黨指出，從台灣疫情進入三級警戒開始，民進黨不斷製造假訊息，製造恐懼，分化人民，例如：民進黨造謠新北市防疫人員只有輕便雨衣、民進黨造謠可能要火化幾百具屍體、民進黨造謠新北市沒有集中檢疫所。

國民黨認為，民進黨造謠的目的就是為了轉移焦點，掩蓋現在人民「缺水、缺電、缺疫苗」的生活處境，民進黨執政不思進取，只有網軍治國，不願團結，大搞破壞，呼籲綠營停止「政治防疫」，讓台灣人民盡快恢復正常生活。