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德國BNT不評論「與台談判」進度　盼全球更多人獲得疫苗

▲▼德國BioNTech（BNT）藥廠。（圖／路透）

▲德國BioNTech（BNT）不願評論與台灣的疫苗談判進度。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林27日專電

台灣COVID-19疫情升溫，疫苗取得進度備受關注。德國BioNTech（BNT）今天回覆《中央社》詢問指出，不願評論與台灣的疫苗談判進度，公司的目標是讓世界上更多人能獲得疫苗。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天透露，去年8月就開始與BNT藥廠談判購買疫苗，雙方在今年年初已確認合約和新聞稿。

不料，BNT藥廠在1月8日晚突然改口，要求將中文新聞稿的「我國」兩字改為「台灣」，衛福部疾管署也從善如流。BNT藥廠在1月15日卻突然要求重新評估疫苗量、調整時程，合約時程就是這樣延後數週。

對於《中央社》記者詢問與台灣政府的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗談判進度、以及是否有意願賣疫苗給台灣，BNT藥廠發言人以電子郵件回覆表示，不願評論可能或目前進行中的談判。

BNT藥廠發言人強調，該公司的目標是讓世界上有更多人能獲得疫苗。

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