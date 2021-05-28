陳時中還原BNT不了了之過程　李貴敏：說法不符常理

▲李貴敏。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

衛福部長陳時中27日於記者會上還原購買BNT疫苗的過程，最終因BNT來函要求更改中文新聞稿上「我國」兩字，但之後就不了了之。對此，國民黨立委李貴敏認為，陳時中的說法不符常理，且輝瑞BNT已涉及違約，衛福部可依法要求損害賠償。

陳時中表示，早在去年8月20日就開始談判，於去年12月底確認最後合約，BNT於12月31日提供合約最終版本，台灣於今年1月6日報行政院核定同意購買，並於當天回覆簽署合約的簽名掃描檔寄回給BNT。

陳時中指出，1月8日我方回覆沒意見的當天約4個小時後，BNT就突然來函要求重新討論新聞稿，要求更改中文新聞稿上「我國」兩字，指揮中心也在不到1天時間將我國調整為「台灣」，從那時候起BNT就不斷要求重新討論新聞稿，「之後的事情大家就知道了」。

不過，根據《聯合報》報導，李貴敏表示，雙方反覆確認新聞稿後，若如陳時中所言，輝瑞BNT最後對於履約就不了了之，「這就不符合常理」，因為除非其中有陳沒有說的違約問題，否則輝瑞已涉及違約，除影響聲譽，衛福部也可依約對其要求損害賠償。

李貴敏分析，基於一般國際大廠都不會冒著違約風險，總結陳時中說法，要嘛就是去洽談的人不懂法，要不就是合約簽的爛沒充分保障我方權益，要不就是我方自己有違約，最後是遭到依約解約。