台買得到BNT疫苗？陳時中還原「4小時翻盤」　只剩下唯一管道

▲美國50%成年已接種疫苗。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文26日指與德國BNT疫苗簽約破局，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日首度揭露，去年雙方最終合約版本都敲定了，卻因為我方預計發布的中文新聞稿中有「我國」兩字，4小時後，對方就來函要求調整，最後對方已讀不回。目前剩下的唯一管道，是透過德國BNT在大中華的代理商，也就是向上海復星集團購買。

新冠肺炎疫情升溫，讓疫苗議題討論度上升，近來各界呼籲購買上海復星醫藥集團代理的輝瑞／BioNTech疫苗（中譯「復必泰」疫苗）聲浪不斷，陳時中26日也還原與德國BNT藥廠的交涉過程。

陳時中表示，早在去年8月20日就開始談判，於去年12月底確認最後合約，BNT於12月31日提供合約最終版本，台灣於今年1月6日報行政院核定同意購買，並於當天回覆簽署合約的簽名掃描檔寄回給BNT。

陳時中指出，1月8日我方回覆沒意見的當天約4個小時後，BNT就突然來函要求重新討論新聞稿，要求更改中文新聞稿上「我國」兩字，指揮中心也在不到1天時間將我國調整為「台灣」，從那時候起BNT就不斷要求重新討論新聞稿，「之後的事情大家就知道了」。

由於國民黨執政縣市擬透過德國BNT在大中華的代理商，也就是向上海復星集團購買，近日也有綠營人士批評此疫苗是中國製。不過，疫情指揮中心發言人莊人祥澄清，「這些疫苗應該是在德國產製的」。

莊人祥說，輝瑞的中文名稱就叫復必泰，只是上海復星擁有在香港、台灣的代理權，台灣若要買BNT疫苗，有兩個管道，第一，直接跟BNT簽約從德國進口；第二，透過上海復星代理。

「這些疫苗應該是在德國產製的。」莊人祥說，無論任何疫苗，只要進到國內，不管國產或是進口疫苗，食藥署都會對品質有把關，針對申請文件、疫苗品質進行檢驗，食藥署審核通過的疫苗民眾是可以放心的。

對於蔡英文稱因中國大陸介入，導致洽購BNT疫苗破局一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日反駁，她表示，這完全是無中生有，這是綠營推卸責任、轉移焦點、掩蓋問題的慣用政治操作伎倆。