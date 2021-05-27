　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國介入才買嘸BNT？　國台辦駁蔡英文：無中生有

▲▼輝瑞／BNT新冠疫苗。（圖／路透）

▲BNT新冠疫苗。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

總統蔡英文近日在中常會上，解釋中央統籌、與原廠洽購等採購疫苗做法，並指遲遲無法與德國BNT原廠簽約，是因對岸介入。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日反駁蔡英文說法，表示這完全是無中生有，認為這番謊言是綠營推卸責任、轉移焦點、掩蓋問題的慣用政治操作伎倆。

朱鳳蓮說，眾所周知，早在2020年3月，上海復星醫藥集團即與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在中國大陸及港澳台的獨家商業權益。

▲▼蔡英文說明疫苗採購原則。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文26日在線上中常委，說明疫苗採購原則。（圖／翻攝蔡英文臉書）

她表示，「民進黨對此心知肚明，卻不循正途，非要違反商業規則和誠信原則，繞過上海復星醫藥集團向德國BNT公司購買疫苗。」

朱鳳蓮說，他們（民進黨）明知不可為而為之，說明考慮的根本不是解決台灣民眾實際需求，而是做做樣子，欺騙島內民眾，為自己謀取政治私利。

朱鳳蓮還說，「疫苗問題上，是民進黨當局一直在設置障礙。」她說，時至今日，台灣疫情蔓延，民眾苦盼疫苗，但民進黨仍執迷於政治操弄。「他們這齣戲碼多演一天，防疫的寶貴時機就多耽誤一天，島內民眾就將多一天付出生命健康的代價。」

蔡英文26日於線上中常會致詞，說明疫情、紓困、疫苗三方面政策。她說，世界上最好的幾支疫苗，包括英國AZ、美國Moderna、德國的BNT，我們都積極的接洽採購，也順利訂購到英美這兩支疫苗。

蔡英文強調，疫苗攸關國人健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序，所以疫苗的購買，都必須由中央來統籌。她還說，台灣與德國BNT原廠一度近乎要完成簽約，但因中國介入，遲延到現在都無法簽約。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮5月12日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▼上海復星醫藥代理的BNT疫苗。（圖／CFP）

▲▼復星醫藥,復必泰新冠疫苗,BioNTech。（圖／CFP）

ET快訊
一張圖看懂「5大疫苗優缺點」　台灣有4牌打得到
快訊／15萬劑莫德納已上飛機來台！　下月還有200萬劑AZ要
北市今增130例！12行政區確診數曝光　萬華最多累計881例
梅雨鋒面將報到！　這3天「雨勢最猛」
快篩陽直接「上車送旅館」　吳崢曝隔離過程嚴謹到發毛
「每人1萬連發3個月」　綠委喊話紓困直接發現金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國防部再批台美軍售：分裂國家行徑必定失敗

5歲童跌出4樓窗外！　「頭卡防護欄」身體懸在半空中

中國介入才買嘸BNT？　國台辦駁蔡英文：無中生有

香港「完善選舉制度」修法三讀通過　落實北京「愛國者治港」原則

拜登下令調查新冠起源　陸：先讓WHO調查美國！

港媒：梁振英有意角逐下屆特首　已向北京表達參選意願

特斯拉在陸建數據中心　同步開放車輛訊息查詢平台

百萬劑BNT疫苗快過期　香港辦「6萬張機票大抽獎」求接種

國台辦問台灣「疫苗要還不要」 陸網友「挺台」：快跟美國買

小米首季營收、淨利創高　搶佔華為市場「手機毛利升至12.9%」

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

草爺下麵給你吃！超艾夾.蔡允潔來幫忙 艾瑞絲.何妤玟吃一碗...大好評！

陸國防部再批台美軍售：分裂國家行徑必定失敗

5歲童跌出4樓窗外！　「頭卡防護欄」身體懸在半空中

中國介入才買嘸BNT？　國台辦駁蔡英文：無中生有

香港「完善選舉制度」修法三讀通過　落實北京「愛國者治港」原則

拜登下令調查新冠起源　陸：先讓WHO調查美國！

港媒：梁振英有意角逐下屆特首　已向北京表達參選意願

特斯拉在陸建數據中心　同步開放車輛訊息查詢平台

百萬劑BNT疫苗快過期　香港辦「6萬張機票大抽獎」求接種

國台辦問台灣「疫苗要還不要」 陸網友「挺台」：快跟美國買

小米首季營收、淨利創高　搶佔華為市場「手機毛利升至12.9%」

今用電量3802.2萬瓩「飆破歷史新高」！台電：努力維護發電機組

先探／業績股校正回歸

吳念庭首打席犧牲打建功　火力穩定輸出連7場敲安

湯唯《色戒》「濃密腋毛」太出戲？　李安親解「要求蓄毛」背後原因

日本單日平均4500人確診！　緊急事態宣言恐延長至6月20日

台東市區芳療館違規營業　店家硬拗：1對1應該沒關係吧

都有副作用！一張圖看懂「5大疫苗優缺點」　台灣有4牌打得到

印度萬人染毛黴菌症　濫用類固醇害他們「摘眼保命」

5搶1設定36人大名單　旅外球員共7人

雙北案例分布一次看！新北8區「確診超過百人」　北市各區都破40例

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

大陸熱門新聞

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

中國介入BNT　國台辦反駁蔡英文

走失童向警描述：媽媽像翼龍一樣美

1小時打疫苗60人　護理師手磨出血

國台辦問台灣「疫苗要還不要」 陸網友「挺台」：快跟美國買

拿47分考卷要簽名！爸轉身：等我搬完貨…網哭了

投資失利報復社會！寶馬男高速撞行人釀5死5傷

從大陸買疫苗　台商說「Can Help」

澳門首例「印度變種病毒」確診　曾過境桃機、搭長榮返澳

鼓勵民眾接種疫苗　香港舉辦機票大抽獎

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

缺口百萬　陸疫後現人才供需矛盾

影／陸「招工版Uber」　創始人是台青

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

更多熱門

相關新聞

10家產險業者可在網路賣「防疫保單」　保費有望更便宜！

10家產險業者可在網路賣「防疫保單」　保費有望更便宜！

國內疫情升溫，為降低人員接觸風險，並滿足消費者對防疫相關保險保障之需求，金管會開放防疫保單可網路投保；金管會保險局局長施瓊華表示，目前檯面上扣除台產停售的防疫保單，還有10家業者有推出「防疫保單」個人險，網路投保保費有望更便宜。

雇主因疫情自主停業「仍要支薪」　違者最高罰100萬

雇主因疫情自主停業「仍要支薪」　違者最高罰100萬

國際體育事務人才培訓營因疫情改線上

國際體育事務人才培訓營因疫情改線上

業者點名「疫情爆發前」這些地方最夯

業者點名「疫情爆發前」這些地方最夯

體育署擬定運動產業紓困4.0將從寬認定

體育署擬定運動產業紓困4.0將從寬認定

關鍵字：

上海國台辦BNT大陸疫苗新冠肺炎輝瑞新冠疫苗德國病毒民進黨影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／再增13死！今日增671確診

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

快訊／再推10萬元勞工紓困貸款　加碼1000億中小企業貸款

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

紓困4.0從優、從速　蘇貞昌裁示：企業薪資補貼直接2萬元

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

家中飄異味　她開奶奶房門驚見乾屍

快訊／增401例本土「各縣市分佈曝光」

北市翁高燒39℃猝死　兒醫院快篩陽性

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

停課不停班帶病毒給小孩？網揭1關鍵：更慘

放無薪假！他曬「6萬↑刷卡金」付不出

COVAX證實疫苗用完！92國希望落空

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面