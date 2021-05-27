中國介入才買嘸BNT？　國台辦駁蔡英文：無中生有

▲BNT新冠疫苗。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

總統蔡英文近日在中常會上，解釋中央統籌、與原廠洽購等採購疫苗做法，並指遲遲無法與德國BNT原廠簽約，是因對岸介入。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日反駁蔡英文說法，表示這完全是無中生有，認為這番謊言是綠營推卸責任、轉移焦點、掩蓋問題的慣用政治操作伎倆。

朱鳳蓮說，眾所周知，早在2020年3月，上海復星醫藥集團即與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在中國大陸及港澳台的獨家商業權益。

▲蔡英文26日在線上中常委，說明疫苗採購原則。（圖／翻攝蔡英文臉書）

她表示，「民進黨對此心知肚明，卻不循正途，非要違反商業規則和誠信原則，繞過上海復星醫藥集團向德國BNT公司購買疫苗。」

朱鳳蓮說，他們（民進黨）明知不可為而為之，說明考慮的根本不是解決台灣民眾實際需求，而是做做樣子，欺騙島內民眾，為自己謀取政治私利。

朱鳳蓮還說，「疫苗問題上，是民進黨當局一直在設置障礙。」她說，時至今日，台灣疫情蔓延，民眾苦盼疫苗，但民進黨仍執迷於政治操弄。「他們這齣戲碼多演一天，防疫的寶貴時機就多耽誤一天，島內民眾就將多一天付出生命健康的代價。」

蔡英文26日於線上中常會致詞，說明疫情、紓困、疫苗三方面政策。她說，世界上最好的幾支疫苗，包括英國AZ、美國Moderna、德國的BNT，我們都積極的接洽採購，也順利訂購到英美這兩支疫苗。

蔡英文強調，疫苗攸關國人健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序，所以疫苗的購買，都必須由中央來統籌。她還說，台灣與德國BNT原廠一度近乎要完成簽約，但因中國介入，遲延到現在都無法簽約。

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▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▼上海復星醫藥代理的BNT疫苗。（圖／CFP）