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LIVE／新北今增154例三級警戒再延長　侯友宜說明最新防疫措施

記者楊蕓、羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心25日公布新增本土確診案例281例、境外移入2例，另有261例本土個案為校正回歸上週各日個案。新北市今天新增154例，校正回歸的則有89例。由於疫情仍沒有趨緩，指揮中心稍早宣布，全國三級警戒延長到6/14，另外，全國各級學校停課也延長至6/14，新北市長侯友宜召開記者會說明最新防疫措施，《ETtoday新聞雲》全程直播。

中央流行疫情指揮中心今新增283例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及2例境外移入個案，另有校正回歸本土個案261例，總計544例，確診個案中新增6例死亡。新增本土個案分布以新北市154例最多，其次為台北市49例。

▲▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

除了雙北之外，新增個案中還包括桃園市16例，台南市、基隆市及彰化縣各10例，台中市9例，屏東縣及新竹市各4例，高雄市、宜蘭縣各3例，台東縣、南投縣及苗栗縣各2例、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1例。

另外，校正回歸個案261例中，為162例男性、99例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月22日；個案分布以台北市155例最多，其次為新北市89例，宜蘭縣、桃園市各5例，基隆市及彰化縣各3例，台中市1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關186例、茶藝館相關28例、某社團相關2例、某水果商相關7例、其他已知感染源122例、關聯不明111例、疫調中86例，相關疫情調查持續進行中。

同時，教育部上午也發布學生診人數統計，至24日下午5時30分止，共有145個學生確診，較前一天118人增加27人。其中，包括大專生70人、高中生22人、國中生17人、國小生24人及幼兒園生12人。其中，有135個是本土案例，境外移入案例有10個。

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