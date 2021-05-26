養生變養毒！彰化秀妃「老司機內幕」曝　新竹男南下衝一波確診

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣員林市「秀妃養生會館」6名按摩女全部確診，當地醫院一度出現快篩排隊潮。據了解，這間養生館標榜服務很敢，關了前門就開後門、不能內用就改外帶，曾有一名50多歲的新竹男子21日開車南下消費，看到新聞報導得知6女確診，自己趕緊跑去採檢，最後在25日確定染疫。

▲秀妃養生會館的外觀很不起眼。（圖／翻攝自Google地圖）

彰化縣24日新增12例確診，其中6例來自員林市「秀妃養生會館」的單身陸籍女工作者，衛生局緊急匡列40名尋芳客進行調查。沒想到消息傳開後，當日晚間就有大約300人衝到員林基督教醫院、員生醫院等醫療院所，排隊等待篩檢，直到深夜急診室外仍大排長龍。

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根據《自由時報》報導，當地居民透露，秀妃養生會館標榜服務很敢，開業3年生意很好，15日停業之後，前門雖然關上了，後門卻常常開關，甚至有男子出入，懷疑根本還在偷偷營業；另一名不具名的知情人士也表示，該路段被稱為「員林按摩大道」，部分店家有提供加價服務，遇上疫情之後大家收斂很多，但有些熟客仍可以「內用改外帶」，私自讓小姐到外面服務。

▲養生館6女確診後，員基急診一度出現快篩排隊人潮。（圖／民眾提供）

此外，在新竹市政府25日公布的個案中，一名50多歲的男性（案5443）21日曾前往彰化秀妃養生會館消費，後來看見新聞報導，得知6名按摩女通通染疫，趕忙自行跑去採檢，並於25日確診，後續共匡列4名接觸者進行居家隔離。

至於要如何防堵業者鑽漏洞，彰化縣長王惠美25日提到，目前全縣查獲8家業者違規，包含4家夜店、1家護膚店、1家KTV、2家養生館，均函送依法裁處，為了杜絕特種營業場所人與人的連結，違法營業絕對會依法重處並送交地檢署偵辦；另外，如果發現警方未即時查處違法營業的八大行業，引發防疫破口，相關人員也將依法懲處。