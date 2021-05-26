美女議員千字快篩全紀錄　一夜掉1公斤「你不孤單」

記者黃翊婷／綜合報導

台北市議員林亮君24日自曝辦公室一名助理核酸檢測（PCR）陽性確診，她26日凌晨在臉書PO出一篇千字文，分享自己25日一整天的採檢及居家隔離全紀錄，目睹兩名同行的同仁快篩呈現陽性，最後搭上防疫公車前往集中檢疫所，回家之後就躲在房間裡面，減少與家人接觸，連最心愛的柴犬豆豆也不能摸，而這種煎熬還要等上3、4天，「你不孤單，我也跟你一樣正在經歷這些事」、「今天我都很好，只有失眠帶來的頭暈頭痛，還有不知道為何一夜之間體重掉了快一公斤」。

▲林亮君PO文分享快篩過程。（圖／翻攝自Facebook／林亮君）

林亮君自曝助理確診，隨後與辦公室4名同仁各自騎車前往篩檢站，一開始現場指揮官會先說明台北市萬華專案篩檢站的政策，如果快篩結果是陽性就不能離開，要直接進入隔離區，等到防疫專車送至集中檢疫所，而且篩檢會一口氣採驗兩次，是快篩以及PCR的檢體。

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接著就是插入健保卡、量額溫、消毒手部、填寫個人聯絡資訊（包含生日、電話及聯絡地址），確認無誤後，才前往採檢區。林亮君分享，採檢過程中要把頭抬高，採檢人員會用一根細長的棉花棒深入鼻腔，有點像是去耳鼻喉科看診，只是進得更深，「我第一次覺得我的頭好像很大，怎麼可以伸進去那麼裡面」，第二次也是從同一側鼻腔採檢，而且還更深了，讓她一度飆淚，但並沒有流鼻血。

等到採檢完成後，林亮君回到等候區等待報告，現場異常安靜，氣氛十分肅殺，大約15或20分鐘後，檢疫人員開始喊名字並指引民眾去該去的地方，「如果指向剝皮寮傳統建築的木造大門，就代表陽性；如果指向廣州街，就是陰性，殘酷舞台」，而她就這樣看著兩名同仁被指向木門，當場心就涼了半截，腦中一片空白，「只看到他們進去後手指被夾上血氧機，隨即木門關起。」

▲林亮君被告知快篩要用棉花棒採集兩次。（圖／記者屠惠剛攝）

最後，林亮君被喊到名字並指向廣州街，離去前不僅要消毒手部，鞋底也不放過，一度還被噴到眼睛痛得無法張開，然後現場副指揮官會過來提醒回家後的注意事項，例如身上的衣服浸泡漂白水或消毒水後，要立刻洗起來，因為篩檢站病毒濃度很高，所以一定要消毒衣物。

林亮君坦言，當時站在廣州街真的很不知所措，陰性者各自匆匆返家，陽性者通通搭上防疫公車，被送往集中檢疫所，而她回到家中就把自己關在房間，吃完東西桌面都要消毒，餐具集中放置，連菜瓜布也不與家人混用，甚至不能摸心愛的柴犬豆豆，「我打了好幾通電話，向這幾天有接觸確診者助理的里長、鄉親說抱歉，請他們務必要照顧自己的健康。每打一通就覺得，真的是很不好意思，也不斷在想到底怎麼發生的。」

由於現階段檢體太多，PCR結果可能要等上3、4天。「你不孤單，我也跟你一樣正在經歷這些事。」林亮君坦承，等待結果的過程很煎熬，現在也只能好好注意自己的身體健康狀況，「今天我都很好，只有失眠帶來的頭暈頭痛，還有不知道為何一夜之間體重掉了快一公斤。希望目前在檢疫所的同仁們，一切平安。」