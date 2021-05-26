「本土破4000人」最新地圖曝　本島全變色！最後淨土也失守

▲根據疾管署網站資訊，今年至今共有4222例本土病例。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心25日公布新增本土確診案例281例，另有261例本土個案為校正回歸上周各日。根據疾管署今天（26日）更新的今年「本土病例地理分佈」，今年至今共有4222例本土病例，其中本島最後淨土台東縣也破蛋確診來到2人，全台僅剩外島澎湖縣、連江縣、金門縣維持0確診。

根據疾管署網站資訊，全台最多確診出現在新北市的2024人，其次依序為台北市1608人、桃園市201人、彰化縣110人、基隆市65人、台中市50人、宜蘭縣49人、高雄市28人、屏東縣21人、南投縣13人、台南市12人、新竹市12人、新竹縣7人、雲林縣7人、苗栗縣6人、花蓮縣5人、台東縣2人、嘉義縣1人、嘉義市1人。

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指揮中心表示，25日新增281例本土病例，為144例男性、137例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月7日至5月24日；個案分布以新北市154例最多，其次為台北市49例、桃園市16例、台南市、基隆市及彰化縣各10例、台中市9例、屏東縣及新竹市各4例、高雄市、宜蘭縣各3例、台東縣、南投縣及苗栗縣各2例、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1例。

指揮中心說，校正回歸個案261例中，為162例男性、99例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月22日；個案分布以台北市155例最多，其次為新北市89例、宜蘭縣、桃園市各5例、基隆市及彰化縣各3例、台中市1例。

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關186例、茶藝館相關28例、某社團相關2例、某水果商相關7例、其他已知感染源122例、關聯不明111例、疫調中86例，相關疫情調查持續進行中。