確診看似「輕症」24小時急速惡化插管　醫：才一天X光片突然白掉

記者陳俊宏／綜合報導

疫情還沒止血，重症者比例也越來越多。新光醫院胸腔內科主任林嘉謨提醒，有些年紀大的確診者看似輕症，卻可能在短短24小時內病情惡化，因肺部早已充滿發炎物質，年紀越大要躲過肺纖維化的比例也越低，甚至還可能必須上葉克膜急救，但死亡率依舊高達5成以上；且這些重症者的肺部X光「整片白」，出現呼吸衰竭症候群。

指揮中心專家小組召集人張上淳25日表示，從4月15日統計至今新確診病患，有357人屬於嚴重肺炎，139人屬於接近呼吸衰竭與呼吸衰竭；從重症率來分析，去年都低於10％，但是這波疫情的總體重症比例達到11%，甚至60歲以上重症達到20%，因重症比例比以前更高，預期死亡個案會持續出現。

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▲▼林嘉謨表示，才一天而已，患者X光片突然整個白掉。（圖／東森新聞）



張上淳說，目前收治患者使用呼吸器有99人，比24日再增15人；另外，維持2人使用葉克膜。指揮中心最近3天公布單日皆新增6例死亡，從本次疫情以來累積死亡個案達到23例。

《東森新聞》報導，林嘉謨以確診個案的X光片分享經驗，因這一波本土疫情，60歲以上重症者比例接近2成，而像新光醫院現在收治42床COVID19病患，也有10床屬於重症正在插管，其中多數患者的肺部X光也是整片白，容易在一天之內，從原本的輕症急速惡化。

林嘉謨受訪表示，才一天而已，患者X光片突然整個白掉，出現呼吸衰竭症候群已插管，代表肺部發炎，整個肺泡都充滿發炎物質，要躲過肺纖維化，年紀越大的話恢復機率越低；患者可能還是要上葉克膜，再加上說年紀大了恢復能力差，死亡率可能都5成以上。

第一線醫師認為，60歲以上的確診者如果真的第一時間沒有醫院可收治，也要天天量血氧觀測，避免病情惡化，短短24小時從輕症轉為猝死。