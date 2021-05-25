疫情仍在高峰期未見趨緩　鄭文燦：支持中央延長管制2週

▲桃園市長鄭文燦25日在防疫會議表示，鑒於疫情仍處高峰期未見趨緩，已向中央表明支持延長管制2週，桃園市會全面落實各項防疫工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦25日在防疫會議上表示，疫情仍在高峰期，10天確診人數超過3000人，各縣市都要採取高強度防疫管制，三級管制在5月28日無法結束，他昨天表明支持中央延長管制2週，桃園市過去防疫經驗非常豐富，支援雙北、守住桃園與偕同中央，這是基本原則，桃園市會全面落實各項防疫工作。

鄭文燦指出，北北桃是同一個生活圈，桃園也有相當的確診案件，必須要提高桃園的防疫能量，目前在醫院降載後，釋出責任病房加總起來，負壓隔離病房加上責任病房會到達500房，在集中檢疫所有5家提升到9家，將近有1000個房間，目前第一輪的5家幾乎都滿載，主要是支援雙北，市府會再徵用2家防疫旅館，由市府派駐人力，增加輕症收治空間，這2家也有300多個房間。

▲桃園市長鄭文燦25日在防疫會議指出，疫情仍嚴峻，桃園市會全面落實各項防疫工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，為提高篩檢能量，桃園市11個責任醫院都設置有篩檢站，另外增設7個篩檢站，目前已啟用了3個，4個勘查地點後隨時要準備啟用，目前的篩檢數字是足夠的，整體採檢以及檢驗能量是充足的，桃園採檢的模式都是採取PCR檢測、核酸檢測方式，準確度也相當高；另外針對防疫旅館，原本有22家，最近期間內會再增加3家到達25家，其中2家提供給機組員使用，那25家總計房間總數是到達2843間，市府仍要提高防疫旅館數字。

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