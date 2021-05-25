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上海醫藥衛生發展基金會願捐台灣新冠疫苗：盼早日度過難關

▲大陸國產疫苗。（圖／CFP）

▲上海醫藥衛生發展基金會表示願捐贈疫苗給台灣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

台灣近期受新冠肺炎疫情影響，每日確診人數維持300例左右，引起外界關注。對此，上海醫藥衛生發展基金會今（25）日表示，願意向台灣同胞捐贈疫苗，以緩解燃眉之急。基金會秘書長施強華表示，滬台兩地同胞在長期交流合作中結下了深厚友誼，「上海各界十分關心島內尤其是台北市的疫情，期盼台灣同胞早日渡過難關。」

▲▼科興疫苗。（圖／CFP）

▲大陸科興疫苗。（圖／CFP）

《上觀新聞》報導，上海市醫藥衛生發展基金會願意向廣大台灣同胞捐贈一批疫苗，幫助緩解他們的燃眉之急。希望島內有關方面從人道主義和同胞之情出發，為這批疫苗盡快輸台提供便利，去除障礙。

施強華指出，兩岸同胞是一家人，滬台兩地同胞在長期交流合作中結下了深厚友誼，「上海各界十分關心島內尤其是台北市的疫情，期盼台灣同胞早日渡過難關。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾表示，大陸各界始終心繫廣大台灣同胞的生命健康安全，願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情，「廣大台灣同胞急切期盼使用大陸疫苗，當務之急是去除『島內人為的政治障礙』，使廣大台胞有疫苗可用，讓廣大台胞的生命健康、利益福祉得到必要保障。」

據了解，國台辦於昨（24）日再加碼提出，願意安排疫情專家赴台，與台灣醫療衛生人士分享抗疫經驗，並提供防疫諮詢。

對此，陸委會發言人邱垂正強調，對岸不必假好心，只要中國大陸不阻撓，我方就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗；對於上海復星醫藥董事長吳以芳宣稱，有意願將疫苗服務於台灣同胞，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日也回應，還沒收到相關消息，「大家一直放話，但我們還是沒接到申請。」

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