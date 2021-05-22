桃園工人鷹架施工嫌熱脫口罩！路人秒檢舉　警函送裁罰

▲桃園市龜山區某工地洪姓工人，22日下午2時許在工地鷹架上未戴口罩，被民眾發現報警處理，員警當場開立紀錄函送衛生局裁罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

疫情正值爆發階段，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級警戒，民眾出門務必要戴口罩，桃園市龜山區洪姓工人22日下午在工地鷹架上工作未戴口罩，結果被路人發現報警處理，員警到場後，洪男聲稱，在工地內很悶熱才脫下口罩，並非刻意違反規定；員警當場開立紀錄表，並請洪男留下異議內容，將函送衛生局進行裁罰。

龜山警分局指出，今天下午2時許龜山派出所接獲民眾報案指稱，在明成街某工地有工人未戴口罩工作，員警立即趕抵現場查看。發現該工地鷹架上有許多工人施工，其中55歲的洪姓男子未戴口罩，員警當場表達洪已違反規定未戴口罩。

▲桃園市龜山區某工地洪姓工人，22日下午在工地鷹架上未戴口罩遭檢舉，被員警開立紀錄函送衛生局裁罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

洪男聲稱，工地內非常悶熱，因身體感覺不舒服才將口罩拿下，並非故意違反規定；員警當場開立記錄表，將洪的異議內容紀錄下來，本案將函報市府衛生局進行裁罰，並請工地主任請轉告工人，天氣雖炎熱，但仍請配合政府政策，也為保護自身與他人健康，工作時一定要戴上口罩。

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