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台中泰安國小附幼快篩「2例陽性」　女廚工一家三口全中急追師生

▲▼台中市政府24日於泰安國小附設幼兒園設立前進指揮所。（圖／李忠憲翻攝）

▲民間企業支援霧砲車，協力加強泰安國小附設幼兒園周邊環境清消。（圖／李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、閔文昱／台中報導

台中市西屯區泰安國小附設幼兒園一名女性廚工24日確診新冠肺炎後，她的先生、女兒及幼兒園一名老師相繼確診，24日快篩210人，其中208人陰性、2人陽性，2例陽性，將再進一步進行PCR檢驗最後確認。為確保師生及周遭居民健康，有民間企業支援3噸霧砲車及3噸補給車各一輛，以協力加強泰安國小附設幼兒園周邊環境清消。

台中市政府24日中午火速動員60名人力與物資，於泰安國小附設幼兒園設立前進指揮所，並於下午1時30分完成勤前教育工作分派，第一波針對附幼教師、學童及家屬進行快篩採檢，210人中有2例陽性，將再進一步進行PCR檢驗最後確認。

▲▼台中市政府24日於泰安國小附設幼兒園設立前進指揮所。（圖／李忠憲翻攝）

▲台中市政府24日於泰安國小附設幼兒園設立前進指揮所。

由於泰安國小與其附設幼兒園分屬不同大樓，案4735女廚工並未負責泰安國小學童的餐點，僅負責附設幼兒園早餐及下午點心，因此第一波先通知泰安附幼師生及家屬進行快篩，為求慎重，25日將再針對國小部學生進行快篩。另外，針對幼兒園園長及老師7人，因屬高危險群，並未在此波快篩行列，已直接安排進行PCR檢驗，目前結果尚未出爐。

據了解，西屯區清潔隊連日來一方面執行各確診足跡進行環境清消，也要兼顧垃圾收運及市容清潔維護，人力比往常吃緊，因此民間企業鑫友力工程行也主動支援3噸霧砲車及3噸補給車各一輛，在晚間8時30分由環保局副局長商文麟帶領西屯區清潔隊，公私協力加強泰安國小附設幼兒園周邊環境清消。

▲▼台中市政府24日於泰安國小附設幼兒園設立前進指揮所。（圖／李忠憲翻攝）

台中環保局長陳宏益表示，這次的消毒霧炮車使用一般漂白水稀釋安全藥劑，濃度只有50ppm，非常安全，只對病毒有效，不影響民眾及寵物的健康，民眾不用擔心。

台中市政府說明，台中市24日新增8例本土確診個案，其中案4735為49歲女性，是西屯區泰安附幼的廚工，負責幼兒園的早餐及下午點心，曾至彰化旅遊，5月23日與其丈夫（案4736）、女兒（案4737）至台中榮總快篩陽性，經PCR再次檢驗確診，目前醫院隔離治療。

▲▼台中市政府24日於泰安國小附設幼兒園設立前進指揮所。（圖／李忠憲翻攝）

▲▼台中市政府24日於泰安國小附設幼兒園設立前進指揮所。（圖／李忠憲翻攝）

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