驚！汐止居家隔離2婦人陳屍家中　其中一人丈夫日前才確診死亡

▲圖為新北市汐止警分局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止居驚傳兩名居家隔離對象先後陳屍家中，96歲的廖姓婦人與83歲的王姓婦人分別在24日凌晨與23日下午先後被發現陳屍在汐止區住家內，消防局救護人員獲報到場後，發現兩人均氣絕死亡多時，由於兩人都是新冠肺炎（COVID-19）被匡列居家隔離對象，死因是否與罹患新冠肺炎有關，須待法醫採樣送驗後才能釐清。

據了解，新北市消防局23日下午4時許接獲家屬報案，得知家住汐止社后的王姓老婦人在家沒有呼吸心跳，緊急派遣救護人員到場，結果發現王女已經氣絕多時。

警消訝異的是，王女丈夫日前才因身體不適就醫後死亡，王女也被匡列居家隔離觀察，未料也突然逝世，讓附近居民議論紛紛，擔心和新冠肺炎疫情有關。

至於廖姓婦人一家，則是因疫調發現他們曾與確診者接觸，廖女與家人均匡列在家自主隔離，未料24日凌晨四點，廖女媳婦起床發現有晨起運動習慣的婆婆沒有起床，到臥室查看才發現廖姓婦人已經倒臥床上身亡。

轄區長安派出所到場後，緊急封鎖現場採證，發現廖女胸部有骨折外傷，經法醫勘驗後，確定為陳年舊傷與死因無關。

由於兩個高齡老婦都是新北衛生局匡列的居家隔離對象，加上其中一人丈夫日前才就醫死亡確診，但兩人是否因染疫死亡，則有待屍體採檢送驗後才能釐清。

【相關新聞】



►快下班了！全台分區停電號誌失靈 警、義交總動員維護交通



►萬華阿公店情慾交流成防疫破口 「萬華茶室文化老街」驚曝真相

►快訊／北市中山區套房驚爆命案！女陳屍浴室 遭割頸殘忍殺害