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快訊／林亮君快篩結果出爐！與2同仁陰性　吳崢陽性「被送往檢疫所」

記者袁茵／台北報導

全台疫情升溫，台北市議員林亮君24日自爆，辦公室一名同仁接獲PCR檢測通知，確定為陽性，因此她和服務處、議會同仁緊急去做快篩；林亮君24日晚間表示，自己和2位同仁目前是快篩陰性，不過前時代力量發言人、台北市議員林亮君的特助吳崢則說，自己是快篩陽性，「等待PCR進一步確認，希望是偽陽。」

▲▼林亮君、吳崢。（圖／記者李毓康、徐政璿攝）

▲林亮君、吳崢。（圖／記者李毓康、徐政璿攝）

林亮君24日晚間指出，上午她的辦公室有一名同仁接獲PCR檢測陽性通知，也就是確診新冠肺炎，該名同仁於5月17日出現不適症狀，5月18日前往快篩站檢測，當日快篩結果為陰性，今日才接獲PCR陽性通知。目前同仁健康狀況穩定，衛生局已安排近日前往檢疫所隔離。

「目前我和其他同仁沒有出現相關症狀，但為保安全起見，已安排全體同仁接受篩檢。」林亮君表示，會落實指揮中心頒布的防疫準則，與確診者出現症狀3天前有接觸者自主居家隔離，其他同仁自主健康管理。並自主回溯足跡，通知與確診同仁出現症況前後期間有接觸到的人。有任何進一步消息會隨時更新。

隨後，林亮君也表明，包括她在內，共有5人去做快篩，「2名同仁快篩陽性，現送往檢疫所；我與另2位同仁陰性，進一步確認需等PCR報告出爐。」

這時，身為林亮君特助的吳崢則在臉書上說，「快篩陽性，突然就被送上車載走了⋯好不真實，等待PCR進一步確認，希望是偽陽。」 

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